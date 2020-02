Wiesbaden 7. februára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka v minulom roku klesol. Dôvodom boli obchodné konflikty vo svete, ktoré ovplyvnili nemecký export. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.



Konkrétne sa kladné saldo Nemecka, ktoré je často terčom kritiky jeho obchodných partnerov, v roku 2019 znížilo na 223,6 miliardy eur z 228,7 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2018.



Aj keď americko-čínsky obchodný spor a hrozby Washingtonu, že sa otvorí nový front s Európskou úniou (EÚ) ovplyvnili predaj nemeckého tovaru v zahraničí, vývoz z Nemecka aj minulý rok vzrástol, a to o 0,8 % na 1,3 bilióna eur. Dovoz však stúpol viac, o 1,4 % na 1,1 bilióna eur.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že v roku 2019 vyviezlo Nemecko do členských štátov EÚ tovar v hodnote 777,3 miliardy eur a hodnota dovozu z EÚ dosiahla 631,3 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2018 sa export do Únie znížil o 0,2 % a dovoz sa zvýšil o 1,3 %.



Z toho export do krajín eurozóny v roku 2019 klesol o 0,1 % na 491,8 miliardy eur a import vzrástol o 0,8 % na 409,1 miliardy eur.



Export z Nemecka mimo EÚ (do tzv. tretích krajín) dosiahol v minulom roku 550,3 miliardy eur a import 472,8 miliardy EUR. V porovnaní s rokom 2018 sa vývoz do tretích krajín zvýšil o 2,2 % a dovoz o 1,6 %.



V samotnom decembri 2019 Nemecko zvýšilo export medziročne o 2,3 % na 98 miliárd eur a import o 1,2 % na 82,8 miliardy eur.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave kalendára a sezónnosti sa decembrový vývoz zvýšil len o 0,1 % a dovoz o 0,7 %.



Destatis zároveň poukázal na predbežné údaje nemeckej centrálnej banky Bundesbank, podľa ktorých sa bežný účet platobnej bilancie Nemecka v roku 2019 skončil s prebytkom 266,2 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako prebytok 246 miliárd eur v roku 2018.