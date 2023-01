Prebytok zahraničného obchodu Nemecka sa v novembri mierne znížil

Wiesbaden 5. januára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka sa v novembri 2022 mierne znížil, pričom jeho export síce medziročne vzrástol, ale v medzimesačnom porovnaní klesol. Prispeli k tomu vysoká inflácia a neistota na trhu, ktoré aj naďalej zaťažujú najväčšiu európsku ekonomiku napriek zmierňovaniu problémov s dodávateľským reťazcom. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne sa obchodný prebytok Nemecka na sezónne neupravenej báze v novembri 2022 znížil na 11,1 miliardy eur z 11,3 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Po úprave o kalendárne a sezónne vplyvy vývoz z Nemecka v novembri 2022 klesol oproti októbru o 0,3 % a dovoz o 3,3 %. V medziročnom porovnaní export vzrástol o 13,3 %, ale import sa zvýšil ešte viac, o 14,7 %.



Na sezónne upravenej báze vykázalo Nemecko v novembri 2022 obchodný prebytok 10,8 miliardy eur, ktorý bol vyšší než 6,8 miliardy eur v októbri a rovnaký ako v novembri 2021.



Vývoz do Európskej únie (EÚ) v novembri medzimesačne klesol o 0,4 %, a do štátov mimo EÚ sa znížil o 0,1 %, pričom do USA a Číny klesol zhodne o 1,5 %. Na druhej strane export do Spojeného kráľovstva vzrástol o 16,1 % a do Ruska o 12,3 %.



Dovoz z EÚ v novembri klesol o 5,8 % a z krajín mimo EÚ o 0,8 %, z toho z USA o 1,4 %, Číny o 7,8 % a Ruska o 12,2 %, zatiaľ čo z Británie vzrástol o 7 %.