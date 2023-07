Wiesbaden 4. júla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka v máji klesol na 14,4 miliardy eur z aprílových 16,5 miliardy eur. Vývozy klesli a dovozy rástli prvýkrát po dvoch mesiacoch. Prebytok bol v máji najnižší od decembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu.



Vývoz podľa predbežných údajov klesol o 0,7 % a v porovnaní s aprílom bol slabší o 0,1 %. Nemecko v máji celkovo vyviezlo tovary v hodnote 130,5 miliardy eur. Hlavnou destináciou pre nemecký export boli opäť Spojené štáty. Hodnota vývozu do USA v porovnaní s aprílom klesla o 3,6 % na 12,7 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 26,8 % na 91,7 miliardy eur. Hodnota exportu na dôležitý čínsky trh sa zvýšila o 1,6 % na 8,6 miliardy eur.



Do Nemecka sa v máji doviezli tovary v hodnote 116,1 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamenalo nárast o 1,7 %. Oproti máju 2022 však dovozy klesli o 8,6 %.