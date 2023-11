Prebytok zahraničného obchodu Nemecka v septembri klesol

Wiesbaden 3. novembra (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka sa v septembri 2023 znížil. Dosiahol pritom najmenšiu hodnotu od mája, keďže vývoz klesol viac ako dovoz. Ukázali to v piatok údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa obchodný prebytok najväčšej európskej ekonomiky v septembri znížil na 16,5 miliardy eur zo smerom nahor revidovaných 17,7 miliardy eur v auguste. Ekonómovia však odhadovali, že klesne ešte viac, na 16,3 miliardy eur.



Destatis uviedol, že vývoz z Nemecka v septembri medzimesačne klesol o 2,4 % na 126,5 miliardy eur po náraste o 0,1 % v auguste. To bola jeho najnižšia hodnota od marca 2022 a oveľa horší výsledok ako zníženie exportu o 1,1 %, ktoré očakávali analytici.



Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) pritom v septembri klesol o 2,1 % a mimo Únie o 2,8 %, z toho do USA sa znížil o 4 %, do Číny o 7,3 % a do Ruska o 11,2 %. Septembrový vývoz do Spojeného kráľovstva však vzrástol o 2,3 %.



Aj dovoz v septembri klesol, a to o 1,7 % na 110 miliárd eur, čo bolo najmenej od januára 2022. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali nárast dovozu o 0,5 %. Import z EÚ v septembri klesol o 2,6 % a z krajín mimo bloku o 0,6 %, pričom z Číny sa znížil o 0,9 %. Import z USA však vzrástol o 0,5 %, zo Spojeného kráľovstva o 5,2 % a z Ruska o 7,5 %.



V medziročnom porovnaní sa pokles exportu v septembri prehĺbil na 10,5 % z 5,3 % v auguste. Podobne aj import sa znížil viac, o 18,5 % (o 17 % mesiac predtým).