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Prebytok zahraničného obchodu Nemecka v apríli medziročne klesol
Do členských štátov Európskej únie Nemecko v apríli vyviezlo tovary v hodnote 79,1 miliardy eur a hodnota jeho dovozu z EÚ bola 61 miliárd eur.
Autor TASR
Wiesbaden 9. júna (TASR) - Nemecký export tovarov sa podľa predbežných kalendárne a sezónne očistených údajov v apríli medzimesačne zvýšil o 0,9 % na 136,6 miliardy eur a dovoz stúpol o 1,2 % na 122,1 miliardy eur. Medziročne nemecký vývoz vzrástol o 3,6 %, ale dovoz sa posilnil o 6,2 %. Kalendárne a sezónne upravený prebytok zahraničného obchodu krajiny tak medziročne klesol na 14,7 miliardy eur zo sumy 16,9 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok na svojej internetovej stránke zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis.
Do členských štátov Európskej únie Nemecko v apríli vyviezlo tovary v hodnote 79,1 miliardy eur a hodnota jeho dovozu z EÚ bola 61 miliárd eur. Medzimesačne sa kalendárne a sezónne upravený vývoz do krajín EÚ zvýšil o 1 % a dovoz z týchto krajín stúpol o 0,4 %.
Nemecký vývoz tovarov do krajín mimo EÚ dosiahol v apríli podľa kalendárne a sezónne upravených údajov hodnotu 57,5 miliardy eur a dovoz z týchto krajín bol v objeme 61,1 miliardy eur. V porovnaní s marcom sa vývoz do štátov mimo EÚ zvýšil o 0,7 % a dovoz sa zväčšil o 2 %.
Nemecký vývoz tovarov v apríli smeroval najmä do Spojených štátov, pričom dosiahol hodnotu 11,4 miliardy eur. To predstavuje medzimesačný rast o 1,8 %. V porovnaní s aprílom 2025 sa však vývoz do USA znížil o 12,9 %. Export do Veľkej Británie sa medzimesačne znížil o 9,5 % na 6,7 miliardy eur a vývoz do Číny oproti marcu klesol o 3,5 % na 5,8 miliardy eur.
Väčšina nemeckého dovozu tovarov pochádzala v apríli z Číny, pričom import z tejto krajiny bol v hodnote 15,6 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to bol rast o 0,2 %. Import z USA stúpol o 7,6 % na 8,6 miliardy eur. Dovoz z Veľkej Británie klesol o 4,7 % na 3,3 miliardy eur.
Do členských štátov Európskej únie Nemecko v apríli vyviezlo tovary v hodnote 79,1 miliardy eur a hodnota jeho dovozu z EÚ bola 61 miliárd eur. Medzimesačne sa kalendárne a sezónne upravený vývoz do krajín EÚ zvýšil o 1 % a dovoz z týchto krajín stúpol o 0,4 %.
Nemecký vývoz tovarov do krajín mimo EÚ dosiahol v apríli podľa kalendárne a sezónne upravených údajov hodnotu 57,5 miliardy eur a dovoz z týchto krajín bol v objeme 61,1 miliardy eur. V porovnaní s marcom sa vývoz do štátov mimo EÚ zvýšil o 0,7 % a dovoz sa zväčšil o 2 %.
Nemecký vývoz tovarov v apríli smeroval najmä do Spojených štátov, pričom dosiahol hodnotu 11,4 miliardy eur. To predstavuje medzimesačný rast o 1,8 %. V porovnaní s aprílom 2025 sa však vývoz do USA znížil o 12,9 %. Export do Veľkej Británie sa medzimesačne znížil o 9,5 % na 6,7 miliardy eur a vývoz do Číny oproti marcu klesol o 3,5 % na 5,8 miliardy eur.
Väčšina nemeckého dovozu tovarov pochádzala v apríli z Číny, pričom import z tejto krajiny bol v hodnote 15,6 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to bol rast o 0,2 %. Import z USA stúpol o 7,6 % na 8,6 miliardy eur. Dovoz z Veľkej Británie klesol o 4,7 % na 3,3 miliardy eur.