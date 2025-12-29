< sekcia Ekonomika
Prebytok zahraničného obchodu Švédska v novembri stúpol
Vývoz sa medziročne zmenšil o 6 % a dovoz o 9 %, ukázali v pondelok údaje švédskeho štatistického úradu.
Autor TASR
Štokholm 29. decembra (TASR) - Prebytok švédskeho zahraničného obchodu sa v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka výrazne zvýšil. Dovoz krajiny totiž klesol rýchlejšie ako vývoz. Vývoz sa medziročne zmenšil o 6 % a dovoz o 9 %, ukázali v pondelok údaje švédskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Švédsky obchodný prebytok v novembri stúpol na 11,6 miliardy švédskych korún (1,074 miliardy eur) zo sumy 5,2 miliardy SEK v rovnakom mesiaci vlaňajška. V októbri zahraničný obchod Švédska vykázal prebytok v objeme 2,3 miliardy SEK.
Švédsky obchod s krajinami mimo Európskej únie v novembri skončil prebytkom v sume 30,7 miliardy SEK. Obchod so štátmi EÚ však vykázal deficit 19,1 miliardy SEK.
Podľa sezónne upravených údajov bol obchodný prebytok Švédska za november na úrovni 8,9 miliardy SEK, čiže stúpol z októbrovej hodnoty 7,4 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,8055 SEK)
