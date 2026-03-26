< sekcia Ekonomika
Prebytok zahraničného obchodu Švédska vo februári prudko klesol
Medziročne sa švédsky export znížil o 5,1 % na 163,8 miliardy SEK.
Autor TASR
Štokholm 26. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švédska sa vo februári medziročne výrazne znížil, a to na 1,8 miliardy švédskych korún (166,04 milióna eur) z úrovne 12,1 miliardy SEK. Februárový prebytok bol najmenší od októbra minulého roka, keďže vývoz zo Švédska klesol a dovoz do krajiny vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročne sa švédsky export znížil o 5,1 % na 163,8 miliardy SEK. Vývoz na trhy členských štátov Európskej únie sa oslabil o 1,6 % na 93,5 miliardy SEK a export do štátov mimo EÚ klesol o 9,2 % na 71,8 miliardy SEK.
Februárový švédsky import medziročne stúpol o 0,9 % na 162 miliárd SEK. Dovoz zo štátov mimo EÚ sa síce znížil o 8,4 % na 48,1 miliardy SEK, ale import z krajín EÚ sa posilnil o 5,5 % na 113,9 miliardy SEK.
Celkový obchodný prebytok krajiny za január a február sa oslabil na 8,1 miliardy SEK z úrovne 24,3 miliardy SEK v rovnakom období minulého roka.
Medzimesačne prebytok zahraničného obchodu Švédska vo februári podľa sezónne upravených údajov klesol o 0,9 miliardy SEK z januárových 2,5 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,8405 SEK)
Medziročne sa švédsky export znížil o 5,1 % na 163,8 miliardy SEK. Vývoz na trhy členských štátov Európskej únie sa oslabil o 1,6 % na 93,5 miliardy SEK a export do štátov mimo EÚ klesol o 9,2 % na 71,8 miliardy SEK.
Februárový švédsky import medziročne stúpol o 0,9 % na 162 miliárd SEK. Dovoz zo štátov mimo EÚ sa síce znížil o 8,4 % na 48,1 miliardy SEK, ale import z krajín EÚ sa posilnil o 5,5 % na 113,9 miliardy SEK.
Celkový obchodný prebytok krajiny za január a február sa oslabil na 8,1 miliardy SEK z úrovne 24,3 miliardy SEK v rovnakom období minulého roka.
Medzimesačne prebytok zahraničného obchodu Švédska vo februári podľa sezónne upravených údajov klesol o 0,9 miliardy SEK z januárových 2,5 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,8405 SEK)