Rím 16. júla (TASR) – Prebytok zahraničného obchodu Talianska sa v máji mierne znížil, keďže vývoz klesol viac ako dovoz. Oznámil to v stredu štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne, prebytok obchodnej bilancie tretej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v máji 2025 znížil na 6,16 miliardy eur zo 6,38 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka. Bol však väčší ako v apríli 2025, keď dosiahol 2,45 miliardy eur.



Vývoz v máji medziročne klesol o 1,9 % na 55,088 miliardy eur po náraste o 0,5 % v apríli. Prispel k tomu najmä pokles exportu do krajín mimo Európskej únie (EÚ) o 4,6 %, čo nedokázal vykompenzovať mierny nárast vývozu na trhy v EÚ o 0,7 %.



Aj dovoz do Talianska sa v máji znížil, o 1,7 % na 48,925 miliardy eur. To ostro kontrastovalo s jeho nárastom o 5,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom bol prudší pokles importu z krajín mimo EÚ (-3,4 %) ako z krajín EÚ (-0,4 %).