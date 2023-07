Prechod firiem na elektroautá brzdí ich vysoká cena a málo dobíjačiek

Bratislava 27. júla (TASR) - Nedostatočná infraštruktúra dobíjacích staníc či vysoká cena elektromobilov sú najčastejšie dôvody, ktoré brzdia slovenské firmy v prechode na elektrické autá. Chýbajú však aj benefity, ktoré poznajú spoločnosti v iných krajinách, ako napríklad diaľničná známka zadarmo, možnosť jazdiť v takzvaných buspruhoch alebo daňové výhody. Uviedla to spoločnosť Arval Slovakia, pôsobiaca na trhu operatívneho lízingu.



Firmám môže podľa lízingovej spoločnosti pomôcť zvládnuť spomínané prekážky prenájom elektromobilov cez operatívny lízing. Pri takejto možnosti odpadajú vstupné náklady na nákup auta alebo výdavky spojené s finančným lízingom vozidla. Firma či jednotlivec si podľa vlastných potrieb a požiadaviek nastavia mesačnú splátku, ktorú budú za vozidlo uhrádzať.



"Firma si môže vziať elektrické vozidlo aj na jeden až dva mesiace na skúšku, a tak zistiť, či je pre ňu vhodné," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Marian Burian.



Poznamenal, že odborníci vykonajú "smart audit" vozového parku firmy, teda zistia, ako spoločnosť využíva svoj vozový park, aké vozidlá používa a koľko kilometrov na nich najazdí. Podľa výsledkov jej poradia, kedy a kde by bolo vhodné použiť elektrické auto a pomôžu s výberom konkrétneho auta. Firma sa môže následne rozhodnúť, či zmluvu na operatívny lízing uzatvorí na kratšiu dobu niekoľkých mesiacov alebo na niekoľko rokov.



Elektromobily podľa Buriana prinášajú pre užívateľov niekoľko výhod. Ich prevádzka je ekologická, čo znamená menej ruchu a emisií. Údržba a jazda na takýchto autách je zároveň lacnejšia. Pre cestujúcich predstavujú vyšší komfort napríklad v tom, že auto ihneď kúri, má plynulé rozjazdy a možno ho vyhriať či vychladiť na diaľku. Nemožno zabúdať ani na to, že sú bezpečné, keďže v sebe majú najmodernejšie bezpečnostné systémy.



Upozornil, že pri využití operatívneho lízingu môže firma vyriešiť nielen otázku samotného obstarania elektrických áut, ale aj dobíjania vozidiel. Spolu so zmluvnými partnermi možno pripraviť riešenie pri chýbajúcich možnostiach dobíjania vo firmách alebo u zamestnancov doma. "Užívatelia môžu získať takzvané nabíjacie wallboxy na domáce použitie či rýchlonabíjačky, ktoré sa môžu inštalovať vo firemných priestoroch," dodal Burian.