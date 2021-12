Prechod na elektromobilitu môže v Škode Auto zrušiť pracovné miesta

Praha 9. decembra (TASR) - Českej automobilke Škoda Auto hrozí pre zmeny vo výrobe spôsobených prechodom na elektromobilitu v dlhodobom horizonte hromadné rušenie pracovných miest. "Existuje riziko poklesu vyťaženosti a zamestnanosti. V prípade prijatia normy EU7 "hard" sa zvyšuje riziko straty až 10.000 pracovných miest," uviedli odbory vo svojom týždenníku Škodovácký odborář, na ktorý sa odvolal server e15.cz.



Prijatie spomínanej emisnej normy by pre Škodu Auto v praxi znamenalo, že bude musieť s veľkou pravdepodobnosťou prestať vyrábať motory 1.0 TSI. K tomu by v prípade schválenia regulácie došlo pravdepodobne po roku 2026. S tým, ako Európska komisia tlačí na znižovanie emisií CO2 pri nových autách, sa bude v závodoch európskych automobiliek znižovať podiel vyrábaných áut s konvenčným pohonom. Podľa odborov môžu do roku 2030 tvoriť elektromobily až 70 % vyrábaných vozidiel.



Škoda Auto tak preto musí riešiť napríklad to, čo bude v budúcnosti vyrábať vo svojom závode vo Vrchlabí. Tento závod je v súčasnosti určený na výrobu prevodoviek. Tie však nemajú pri elektromobiloch využitie. Budúcnosť závodu a zamestnancov vo Vrchlabí tak do veľkej miery závisí od toho, či sa automobilke podarí rozšíriť výrobu o ďalší produkt, ktorý nie je prechodom na elektromobilitu ohrozený.



Škoda Auto, ktorá v Česku zamestnáva približne 35.000 ľudí, už v tomto roku počty zamestnancov čiastočne znižovala. Robila tak však prirodzenou fluktuáciou, napríklad odchodom ľudí do dôchodku.