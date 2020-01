Prechod na elektromobily Nemecko môže stáť 410.000 pracovných miest

Berlín 13. januára (TASR) - Prechod na elektrické vozidlá by Nemecko mohol do roku 2030 stáť až 410.000 pracovných miest. Informoval o tom v pondelok denník Handelsblatt s odvolaním sa na vládnych poradcov.



Len vo výrobe motorov a prevodoviek bude ohrozených okolo 88.000 pracovných miest, napísali noviny s odvolaním sa na správu Národnej platformy pre budúcnosť mobility (NPM), ktorá poskytuje poradenstvo nemeckej vláde. Motory elektrických vozidiel sú vyrobené z menšieho množstva dielov a vyžadujú si menej údržby ako spaľovacie motory, čo povedie k prepúšťaniu.



Okrem toho sa výroba áut bude ďalej automatizovať, čo tiež neumožní udržať súčasnú úroveň pracovných miest, pripomenul Handelsblatt.



V roku 2018 pracovalo v nemeckom automobilovom priemysle 834.000 ľudí. To bola najvyššia úroveň zamestnanosti v tomto odvetví od roku 1991.



Združenie nemeckých výrobcov automobilov VDA, ktoré v decembri tiež varovalo pred ďalším znížením počtu pracovných miest v dôsledku poklesu globálneho predaja áut, v tejto súvislosti uviedlo, že prognóza NPM je založená na „nerealistickom extrémnom scenári“, poznamenal Handelsblatt.



Automobilový priemysel, ktorý je dôležitou hnacou silou najväčšieho európskeho hospodárstva, urýchľuje plány na uvedenie elektrických vozidiel na trh pod tlakom zo strany Európskej únie na ďalšie znižovanie emisií oxidu uhličitého.