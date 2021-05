Prechod na výrobu elektromobilov by mohol stáť Nemecko 100.000 miest

Berlín 8. mája (TASR) - Rozmach elektromobilov by mohol nemecký automobilový priemysel pripraviť do roku 2025 o viac ako 100.000 pracovných miest vo výrobe spaľovacích motorov, ak sa firmám nepodarí zvýšiť úsilie o rekvalifikáciu zamestnancov. Ukázal to tento týždeň prieskum renomovaného inštitútu Ifo.



Výroba automobilov na batériu si vyžaduje menej montážnych prác ako produkcia vozidiel so spaľovacím motorom. Posun smerom k elektronickej mobilite tak znamená, že firmy musia vyriešiť hrozbu nezamestnanosti z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie a preškoliť zamestnancov, uviedol inštitút Ifo.



„Prechod na elektronickú mobilitu je hlavnou výzvou, najmä pre stredne veľkých dodávateľov,“ uviedol prezident Ifo Clemens Fuest. Podľa neho nemožno pritom očakávať, že odchod silných populačných ročníkov do dôchodku pomôže nejako podstatne zmierniť problémy spojené s transformáciou zamestnanosti.



Ifo odhadol, že do roku 2025 bude ohrozených najmenej 175.000 pracovných miest v automobilovom priemysle, pričom dovtedy by malo odísť do dôchodku len zhruba 73.000 zamestnancov z výroby spaľovacích motorov.



To znamená, že približne 100.000 pracovníkov v tomto odvetví automobilového priemyslu by mohlo čeliť riziku nezamestnanosti, ak by v nasledujúcich rokoch neboli schopní získať nové zručnosti, ukázal prieskum.



„Keďže tento rozdiel je už teraz známy, spoločnosti majú možnosť včas prijať potrebné opatrenia, ako sú napríklad rekvalifikácia a ďalšie vzdelávanie,“ uviedol Oliver Falck, výskumník z Ifo.



Ifo upozornil tiež, že prieskum, ktorý si nechal vypracovať zväz nemeckého automobilového priemyslu VDA, nezohľadnil vytvorenie nových pracovných miest vo výrobe elektromobilov a výrobe batériových článkov pre tieto vozidlá.



To znamená, že celkový vplyv prechodu k výrobe elektromobilov na nemecký trh práce bude pravdepodobne menší ako odhadovaných 100.000 stratených pracovných miest do roku 2025.