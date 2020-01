Prechodné obdobie po brexite dáva sociálne zabezpečenie do konca roka

Bratislava 23. januára (TASR) - Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dňa 31. januára 2020 by sa stav sociálneho zabezpečenia občanov SR, ktorí tam žijú a pracujú, nemal meniť. Začne sa totiž tzv. prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Počas neho by naďalej mala pokračovať ochrana sociálneho zabezpečenia ako doteraz.



"Čiže naši občania v Spojenom kráľovstve by naďalej mali mať právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako pred brexitom. Napriek tomu Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, aby si naši občania žijúci a pracujúci v Spojenom kráľovstve zachovali, respektíve pri návrate na Slovensko priniesli doklady, ktoré potvrdzujú ich prácu v zahraničí a obdobie dôchodkového poistenia," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Tieto doklady môžu byť pre nich dôležité nielen krátko po prípadnom návrate na Slovensko, ale aj v budúcnosti – po skončení prechodného obdobia, napríklad pri vybavovaní dôchodku.