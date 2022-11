Bratislava 30. novembra (TASR) - Prechodné vnútroštátne platby pre poľnohospodárov by sa nemali znížiť. Vyplýva to z predkladacej správy k návrhu novely nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, ktorý v stredu schválila vláda. Nariadenie by malo byť účinné od 15. decembra.



"S cieľom zabrániť náhlemu a podstatnému zníženiu podpory v niektorých sektoroch poľnohospodárstva, ktorým sa udeľovala prechodná vnútroštátna pomoc v období rokov 2015 až 2022, sa uvedenou úpravou umožní poskytovať takúto pomoc za určitých podmienok a obmedzení aj v období rokov 2023 až 2027," uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Podmienky oprávnenosti na poskytnutie prechodnej vnútroštátnej pomoci sú podľa agrorezortu rovnaké ako podmienky, na základe ktorých sa prechodná vnútroštátna pomoc udeľovala v období rokov 2015 až 2022.



Ustanovuje sa, že žiadateľ o doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu musí spĺňať podmienky na poskytnutie základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti. Z dôvodu zosúladenia právnej úpravy s euronariadením sa upravuje referenčné obdobie v prípade prechodnej vnútroštátnej platby na chmeľ z 31. decembra 2006 na 31. december 2018 v medziach strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Rok 2018 je pritom posledným možným rokom, pre ktorý sa mohol členský štát EÚ v zmysle európskeho nariadenia rozhodnúť.



MPRV dodalo, že na účely administrácie sa v rámci doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky využije automatický systém žiadostí.