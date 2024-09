Prečo byť optimistom ?

Bratislava 24. septembra (OTS) - Tristo minút podnetov, faktov a myšlienok, „aby nám lepšie bolo“ a infikovali sa aspoň miernym optimizmom.



Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor

Dovoľuje si Vás pozvať na 144. riadne zhromaždenie a celkove 296. podujatie vo forme videokonferencie, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra 2024 od 18.00 h



Program

Pokračovanie diskusie na témy videokonferencie zo 17. mája 2024, ktorá je zverejnená na www.hospodarskyklub.sk v menu Informácie o činnosti v roku 2024



Peter Kasalovský:

Úvodné slovo k najobsažnejšiemu podujatiu združenia od 1993. roka a o stave slovenskej spoločnosti



1. časť

Prof. Jozef Masarik: Plusy a mínusy Umelej inteligencie

Rudolf Young Mosny: Petrodolár



Kto a prečo si vymyslel "dekarbonizáciu"?

Úvaha Ladislava Štibrányiho



2. časť

Pavol Rusnák a Elena Prokopová: Slovenské zdravotníctvo



3. časť

Laureáti "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" Peter Mihók, Júlia Horáková, Mikuláš Milko a vekove najmladšia laureátka Zlatého biatca Markéta Bohatá z Českej republiky :



O živote, o ľudskosti a šťastí a o zodpovednosti

(Z príspevkov do pripravovaného videodokumentu o laureátoch „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ v období 2015-2024 „Osobnosti o živote - Život o osobnostiach“ k 10. výročiu Medzinárodného mierového výboru)



Peter Kasalovský: Záverečné slovo s autentickými myšlienkami zahraničných hostí



Partneri: Ján Bilik, Peter Čatloš, Tomáš Malatinský, Peter Mihók, Ladislav Vaškovič a Zdravý život, s.r.o.



Záznam videokonferencie bude zverejnený na www.hospodarskyklub.sk, na youtube.sk a na českom portáli ceske-novinky.cz.

Väčšinu video-príspevkov poskytli autori vopred kvôli možným technickým a iným vplyvom na priame vysielanie videokonferencie.



Nominačná prezentácia spoluzakladateľa Medzinárodného mierového výboru na „Mierovú cenu zo Slovenska 2015“ dr. Rongxiang Xu in memoriam k 10. výročiu založenia



https://us02web.zoom.us/j/85142235206?pwd=R7HdyfqNjl8rqxszS8ORWjdty1uVKv.1

When: Sep 26, 2024 18:00 Prague Bratislava

Topic: Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor



Please click the link below to join the webinar:

Passcode: 187970