Prečo rizikoví vodiči platia viac za PZP?

Bratislava 25. novembra (OTS) - Šoférovanie bez platného vodičského preukazu, pod vplyvom alkoholu alebo prekročenie povolenej rýchlosti, to sú všetko priestupky, ktoré nikomu policajti neodpustia. Ide totižto o prípady, keď vodič vystavuje nebezpečenstvu seba a tiež ostatných účastníkov premávky. Zvyšuje pravdepodobnosť, že spôsobí dopravnú nehodu, ktorú za takýchto okolností poisťovňa nemusí preplatiť. Navyše sa stane aj rizikovým. To znamená, že sa môže pripraviť na to, že jeho PZP bude drahšie.Výška poistného pri PZP sa určuje podľa viacerých kritérií. Medzi základné patrí. Ďalším z kritérií je nehodovosť vodiča, inak známa aj ako. Motoristov, ktorí nespôsobia nehodu a nemajú na konte žiadnu poistnú udalosť, zvyknú poisťovne odmeňovať prostredníctvom, ktoré sa prejavia naPoisťovňa si dnes nemá ako overiť, či má vodič na konte priestupky, napríklad za prekročenie rýchlosti alebo jazdenie pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Takéto nezodpovedné konanie však. Nedodržanie povolenej rýchlosti či alkohol zároveň patria do výluk v rámci povinného zmluvného poistenia . Ak vodič za takýchto okolností spôsobí škodu na inom aute, môže sa pripraviť na problémy. V niektorých prípadoch poisťovňa môže pristúpiť k, pri závažnejšom priestupku úhrada vzniknutých nákladov ostane na vinníkovi.Pravidlá sa oplatí dodržiavať. Rovnako tak sa oplatí aj. Ak sa vám v minulosti stalo, že ste spôsobili nehodu a poisťovňa vás tak považuje za rizikového vodiča, zúfať nemusíte.si stále môžete nájsť, a to úplne jednoducho. Netreba nikam chodiť, stačí využiť kalkulačku pre výpočet cien poistenia asi ľahko nájdete. Poistite sa sa sami sa presvedčíte o tom, aké je to jednoduché. Okrem toho na tejto stránke nájdete veľa praktických informácii a rád, ktoré sa hodia každému vodičovi. Chcete vedieť, aký je správny postup pri nehode , čo majú nové poisťovne na Slovensku, či chcete vedieť viac o ostatných typoch poistenia? Všetko nájdete na jednej stránke. Stačí len pár kliknutí.