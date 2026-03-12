< sekcia Ekonomika
Prečo sa o peniazoch rozprávame menej ako o počasí?
Diskusia o financiách patrí medzi najcitlivejšie témy v rodinách aj medzi partnermi. OVB v spolupráci s odborníkmi otvára tému finančného tabu a hľadá spôsoby, ako hovoriť o peniazoch bez obáv.
Autor OTS
Bratislava 12. marca (OTS) - Finančné rozhodnutia robíme denne – od vreckového až po dôchodok. OVB Allfinanz Slovensko (OVB) v rámci Svetového týždňa peňazí (Global Money Week, od 16. do 22. marca 2026) zdôrazňuje, že bez otvorenej diskusie o peniazoch sa finančná neistota prenáša z generácie na generáciu. Zásadnú zmenu v myslení a vo vzťahu k peniazom môže priniesť vhodná forma vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, a to bez ohľadu na vek, výšku príjmu či životné obdobie. Na rozhovory o financiách nikdy nie je príliš skoro, ale ani príliš neskoro.
Foto: OVB
Učenie zážitkom a cez emócie
Hovoriť o svojej finančnej situácii považuje väčšina ľudí za veľmi nepríjemné a často sa tejto téme úplne vyhýba. Výsledkom môžu byť zlé finančné rozhodnutia. Preto OVB motivuje zamýšľať sa a hovoriť o peniazoch už od základnej školy, napríklad prostredníctvom interaktívnej hry Moja Família. Pre starších študentov, ale aj dospelých v každom veku sú určené hry Finančná sloboda a Finančná pohoda.
„Vďaka tejto hre som sa naučil lepšie narábať s peniazmi a využívať ich lepšie v budúcnosti. Naučil som sa veľa nových vecí, napríklad ako funguje hypotéka alebo že je dosť dôležité sa poistiť,“ hovorí o svojich AHA momentoch z hrania Finančnej slobody študent Jerguš z Hotelovej akadémie v Bratislave.
„Keby som to mal porovnať s ostatnými finančnými aktivitami, ktoré sme už mali – boli skôr statické, že niekto prišiel a niečo nám prednášal. Tento interaktívny spôsob, teda hranie finančnej hry, sa mi páčil oveľa viac. Vidím v tom veľký prínos aj do budúcna, v reálnom živote,“ uviedol Oliver z Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.
Foto: OVB
Deti majú záujem, len potrebujú správne podnety
Cieľom OVB je vzdelávať, ale aj robiť osvetu pre vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, pretože, žiaľ, finančná gramotnosť je na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii, nízka. A miera vzdelávania v tejto oblasti na školách stále nepostačuje.
Foto: Nora Čechmánková, riaditeľka neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia
„Celkovo sme v našom projekte spoločenskej zodpovednosti zameranom na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti vyškolili na základných, stredných a vysokých školách už takmer stotridsaťtisíc študentov,“ vyzdvihuje Nora Čechmánková, riaditeľka neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia.
„Potešiteľné je, že záujem o naše inovatívne vzdelávanie realizované formou hry neustále rastie. Minulý rok sme mali len v jednej súťaži pre stredné školy prihlásených sedemdesiattri stredných škôl a tritisíc študentov.“
Foto: OVB
Čo ovplyvňuje finančné šťastie Slovákov
Popri meraní Indexu finančnej gramotnosti meria agentúra 2muse pre OVB pravidelne aj Index finančného šťastia. Hovorí o tom, do akej miery sú Slováci finančne spokojní, či ich finančná situácia stresuje a či si dokážu užívať život. Z výsledkov poslednej vlny merania koncom minulého roka vyplýva, že 25 % Slovákov je finančne spokojných alebo šťastných, 29 % je finančne apatických, 30 % pociťuje finančnú nespokojnosť a 16 % dokonca obavy až tieseň.
Pocit finančného šťastia ovplyvňuje viacero faktorov – od osobnej ekonomickej situácie až po makroekonomické opatrenia. Ak ľudia vnímajú, že tieto okolnosti nevedia ovplyvniť, rastie ich frustrácia.
V praxi sa však ukazuje, že mnohé finančné problémy jednotlivcov či rodín sú výsledkom nesystematického plánovania vlastného rozpočtu a slabého porozumenia finančným produktom.
Prieskum potvrdzuje, že pri výbere finančných produktov sa ľudia spoliehajú najmä na vlastný úsudok alebo na neoverené informácie z internetu, čo pri nízkej finančnej gramotnosti môže viesť k nevhodným rozhodnutiam. Riziko je najvyššie v špekulatívnych oblastiach, ako sú kryptomeny či zlato, kde je nevyhnutné poznať riziká a širšie súvislosti.
Foto: OVB
Riešením je vzdelávanie
Vzdelávaniu sa OVB venuje vyše 30 rokov, od detí na prvom stupni základnej školy až po dospelých. Niektoré projekty sa zameriavajú aj špeciálne na mladých dospelých, ktorí sa práve začínajú stretávať s finančnými potrebami (vytvárajú si svoje osobné rozpočty, majú svoje prvé príjmy a je dôležité, aby od začiatku vedeli, ako s nimi narábať a ako ich zhodnocovať).
Iné projekty sa zameriavajú na spolupracovníkov z vlastných radov. Každý lektor finančnej gramotnosti a sprostredkovateľ musí absolvovať odbornú prípravu a skúšky NBS. Sprostredkovatelia OVB každoročne absolvujú desiatky školení, ktoré vedú skúsení odborníci. Cieľom ich kontinuálneho vzdelávania je byť pre klientov odborne pripraveným a spoľahlivým sprievodcom svetom financií.
Trend, ktorý sa nie vždy oplatí
V oblasti osobných financií dlhodobo pozorujeme trend, ktorý môže mať pre mladých ľudí negatívne dôsledky. Ľudia často vyhľadávajú finančné informácie u AI nástrojov či na internete, no tieto zdroje nedokážu zohľadniť ich kompletnú osobnú situáciu. Nesprávne alebo neúplné informácie môžu pri nízkej finančnej gramotnosti viesť k chybným rozhodnutiam, najmä pri špekulatívnych investíciách.
„Výsledkom je, že ľudia robia zbytočné finančné chyby – či už pri investovaní, zadlžovaní sa, alebo plánovaní budúcnosti. Vzdelávanie a odborná konzultácia pritom môže priniesť nielen väčšiu istotu a prehľad, ale aj dlhodobú stabilitu a efektívnejšie nakladanie s financiami,“ upozorňuje Nora Čechmánková.
Opatrnosť je teda namieste. Rady sú len natoľko presné, aké presné je zadanie a konkrétna modelová situácia. Dôležité je nevynechať konzultáciu s odborníkom, ktorý zohľadní skutočnú osobnú situáciu klienta. Hovoriť o peniazoch s odborníkmi môže priniesť len pozitívny efekt, ako jednotlivcom, tak aj celej spoločnosti.
Foto: OVB
Aká je najčastejšia chyba, ktorú robíme pri spravovaní našich financií?
„Ľudia sa priveľmi alebo úplne spoliehajú na štátny dôchodok a to bez vlastného sporenia, netvoria si finančné rezervy, majú viacero neoptimalizovaných úverov alebo podliehajú impulzívnym výdavkom. Riziko nesprávnych finančných rozhodnutí zvyšuje aj nedostatočná komunikácia partnerov o financiách,“ dodáva Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.
Dobrou správou je, že väčšina týchto chýb sa dá napraviť bez radikálnych zmien životného štýlu. Finančná stabilita nevzniká zo dňa na deň, ale vďaka malým, pravidelným rozhodnutiam. A práve o tom je aj OVB vzdelávanie. Pravidelne školí vlastných lektorov a sprostredkovateľov, aby mali vždy aktuálne informácie. Zároveň učí deti, študentov aj dospelých rozmýšľať o financiách a nebáť sa o nich hovoriť.
Viac na: Financnagramotnost.sk
Zdroj: Prieskum 2muse z decembra 2025 na vzorke 1 020 respondentov.
Foto: OVB
Učenie zážitkom a cez emócie
Hovoriť o svojej finančnej situácii považuje väčšina ľudí za veľmi nepríjemné a často sa tejto téme úplne vyhýba. Výsledkom môžu byť zlé finančné rozhodnutia. Preto OVB motivuje zamýšľať sa a hovoriť o peniazoch už od základnej školy, napríklad prostredníctvom interaktívnej hry Moja Família. Pre starších študentov, ale aj dospelých v každom veku sú určené hry Finančná sloboda a Finančná pohoda.
„Vďaka tejto hre som sa naučil lepšie narábať s peniazmi a využívať ich lepšie v budúcnosti. Naučil som sa veľa nových vecí, napríklad ako funguje hypotéka alebo že je dosť dôležité sa poistiť,“ hovorí o svojich AHA momentoch z hrania Finančnej slobody študent Jerguš z Hotelovej akadémie v Bratislave.
„Keby som to mal porovnať s ostatnými finančnými aktivitami, ktoré sme už mali – boli skôr statické, že niekto prišiel a niečo nám prednášal. Tento interaktívny spôsob, teda hranie finančnej hry, sa mi páčil oveľa viac. Vidím v tom veľký prínos aj do budúcna, v reálnom živote,“ uviedol Oliver z Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.
Foto: OVB
Deti majú záujem, len potrebujú správne podnety
Cieľom OVB je vzdelávať, ale aj robiť osvetu pre vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, pretože, žiaľ, finančná gramotnosť je na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii, nízka. A miera vzdelávania v tejto oblasti na školách stále nepostačuje.
Foto: Nora Čechmánková, riaditeľka neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia
„Celkovo sme v našom projekte spoločenskej zodpovednosti zameranom na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti vyškolili na základných, stredných a vysokých školách už takmer stotridsaťtisíc študentov,“ vyzdvihuje Nora Čechmánková, riaditeľka neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia.
„Potešiteľné je, že záujem o naše inovatívne vzdelávanie realizované formou hry neustále rastie. Minulý rok sme mali len v jednej súťaži pre stredné školy prihlásených sedemdesiattri stredných škôl a tritisíc študentov.“
Foto: OVB
Čo ovplyvňuje finančné šťastie Slovákov
Popri meraní Indexu finančnej gramotnosti meria agentúra 2muse pre OVB pravidelne aj Index finančného šťastia. Hovorí o tom, do akej miery sú Slováci finančne spokojní, či ich finančná situácia stresuje a či si dokážu užívať život. Z výsledkov poslednej vlny merania koncom minulého roka vyplýva, že 25 % Slovákov je finančne spokojných alebo šťastných, 29 % je finančne apatických, 30 % pociťuje finančnú nespokojnosť a 16 % dokonca obavy až tieseň.
Pocit finančného šťastia ovplyvňuje viacero faktorov – od osobnej ekonomickej situácie až po makroekonomické opatrenia. Ak ľudia vnímajú, že tieto okolnosti nevedia ovplyvniť, rastie ich frustrácia.
V praxi sa však ukazuje, že mnohé finančné problémy jednotlivcov či rodín sú výsledkom nesystematického plánovania vlastného rozpočtu a slabého porozumenia finančným produktom.
Prieskum potvrdzuje, že pri výbere finančných produktov sa ľudia spoliehajú najmä na vlastný úsudok alebo na neoverené informácie z internetu, čo pri nízkej finančnej gramotnosti môže viesť k nevhodným rozhodnutiam. Riziko je najvyššie v špekulatívnych oblastiach, ako sú kryptomeny či zlato, kde je nevyhnutné poznať riziká a širšie súvislosti.
Foto: OVB
Riešením je vzdelávanie
Vzdelávaniu sa OVB venuje vyše 30 rokov, od detí na prvom stupni základnej školy až po dospelých. Niektoré projekty sa zameriavajú aj špeciálne na mladých dospelých, ktorí sa práve začínajú stretávať s finančnými potrebami (vytvárajú si svoje osobné rozpočty, majú svoje prvé príjmy a je dôležité, aby od začiatku vedeli, ako s nimi narábať a ako ich zhodnocovať).
Iné projekty sa zameriavajú na spolupracovníkov z vlastných radov. Každý lektor finančnej gramotnosti a sprostredkovateľ musí absolvovať odbornú prípravu a skúšky NBS. Sprostredkovatelia OVB každoročne absolvujú desiatky školení, ktoré vedú skúsení odborníci. Cieľom ich kontinuálneho vzdelávania je byť pre klientov odborne pripraveným a spoľahlivým sprievodcom svetom financií.
Trend, ktorý sa nie vždy oplatí
V oblasti osobných financií dlhodobo pozorujeme trend, ktorý môže mať pre mladých ľudí negatívne dôsledky. Ľudia často vyhľadávajú finančné informácie u AI nástrojov či na internete, no tieto zdroje nedokážu zohľadniť ich kompletnú osobnú situáciu. Nesprávne alebo neúplné informácie môžu pri nízkej finančnej gramotnosti viesť k chybným rozhodnutiam, najmä pri špekulatívnych investíciách.
„Výsledkom je, že ľudia robia zbytočné finančné chyby – či už pri investovaní, zadlžovaní sa, alebo plánovaní budúcnosti. Vzdelávanie a odborná konzultácia pritom môže priniesť nielen väčšiu istotu a prehľad, ale aj dlhodobú stabilitu a efektívnejšie nakladanie s financiami,“ upozorňuje Nora Čechmánková.
Opatrnosť je teda namieste. Rady sú len natoľko presné, aké presné je zadanie a konkrétna modelová situácia. Dôležité je nevynechať konzultáciu s odborníkom, ktorý zohľadní skutočnú osobnú situáciu klienta. Hovoriť o peniazoch s odborníkmi môže priniesť len pozitívny efekt, ako jednotlivcom, tak aj celej spoločnosti.
Foto: OVB
Aká je najčastejšia chyba, ktorú robíme pri spravovaní našich financií?
„Ľudia sa priveľmi alebo úplne spoliehajú na štátny dôchodok a to bez vlastného sporenia, netvoria si finančné rezervy, majú viacero neoptimalizovaných úverov alebo podliehajú impulzívnym výdavkom. Riziko nesprávnych finančných rozhodnutí zvyšuje aj nedostatočná komunikácia partnerov o financiách,“ dodáva Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.
Dobrou správou je, že väčšina týchto chýb sa dá napraviť bez radikálnych zmien životného štýlu. Finančná stabilita nevzniká zo dňa na deň, ale vďaka malým, pravidelným rozhodnutiam. A práve o tom je aj OVB vzdelávanie. Pravidelne školí vlastných lektorov a sprostredkovateľov, aby mali vždy aktuálne informácie. Zároveň učí deti, študentov aj dospelých rozmýšľať o financiách a nebáť sa o nich hovoriť.
Viac na: Financnagramotnost.sk
Zdroj: Prieskum 2muse z decembra 2025 na vzorke 1 020 respondentov.