Prečo štát deformuje retailový trh?

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 12. apríla (OTS) - Obchody a nákupné centrá sú zatvorené už vyše 100 dní a vrecká si namastili prevažne zahraničné e-shopy a nadnárodné siete s prevahou predaja potravín. Z chaotických opatrení profitujú právne, advokátske a účtovné firmy. Štát snáď zabudol, že maloobchod je spolu so službami druhý najväčší zamestnávateľ na Slovensku? Retail je totiž stále v tieni sektora automotive, ktorému sa vychádza v ústrety nevídanými iniciatívami a ústretovosťou.Jednou stranou mince je to, čo štát robí a druhou to, čo nerobí. Nečinnosťou vytvára priestor pre zahraničné podnikateľské subjekty. Podľa CBRE za minulý rok natieklo na Slovensko celkom 32 % investícií od úplne nových investorov, zväčša z Ázie. Najviac sa darilo industriálnemu sektoru, ktorý je oporou pre automotive a e-commerce. Moderný kamenný retail je na okraji záujmu. Dokedy budú kompetentní pozerať iným smerom? Vyrobíme najviac áut na obyvateľa, ale v mnohých regiónoch si nemajú ľudia kde nakúpiť toaletný papier alebo bežné oblečenie. Štát svojimi neodbornými opatreniami nepriamo podporuje cezhraničné nákupy, ambulantný predaj, pochybný podomový predaj a všeobecne šedú ekonomiku. Automobilky fungujú, no obchody a denné služby sú prevažne zatvorené. Negenerujú teda žiadne tržby, ale stále im vznikajú náklady na údržbu, leasing, poistenie či energie. Štátna pomoc nepokrýva ani jednu z týchto položiek a ako aj môže keď jediné na čo sa štát zmohol je preplatenie polovice zľavy, ktorú dáva prevádzke prenajímateľ aj to maximálne len do výšky 50% a čo zvyšných 50% ? Nič, tie sú na úkor prenajímateľa, ktoré mu už nikto nikdy nenahradí!“ upozorňuje predseda predstavenstva slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. a dopĺňa: „Kto je zodpovedný za laxný postoj a deformáciu trhu? Prečo sú v zahraničí kompenzačné schémy jasné a efektívne, ale na Slovensku kompenzácie meškajú a sú nedostatočné a zmeny sú ohlasované pár hodín pred ich platnosťou? Prečo štát časti podnikateľov v sektore retailu zviazal ruky a nechal ich napospas svojmu osudu a ponesie za ich úpadok zodpovednosť?