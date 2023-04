Pred 200 rokmi sa narodil Wilhelm Siemens, priemyselník a vynálezca

Lenthe/Bratislava 4. apríla (TASR) - Patril do rodiny Siemens, nemeckých technologických a telekomunikačných veľkopriemyselníkov. Bol o sedem rokov mladším bratom Ernsta Wernera von Siemensa, geniálneho nemeckého vynálezcu a úspešného biznismena, s ktorým spojil mnohé svoje bádateľské i podnikateľské aktivity.



V utorok 4. apríla uplynie 200 rokov od narodenia nemeckého vynálezu a priemyselníka Carla Wilhelma Siemensa, ktorý získal v roku 1859 britské štátne občianstvo.



Carl Wilhelm Siemens (Charles William Siemens po získaní britského štátneho občianstva) sa narodil 4. apríla 1823 v obci Lenthe pri Hannoveri, mal 13 súrodencov. Najskôr nastúpil na reálnu školu v Lübecku, odkiaľ odišiel do Magdeburgu, kde v tom čase jeho starší brat Ernst Werner slúžil v pruskej armáde.



Po získaní technického vzdelania v Magdeburgu a po prerušení štúdií prírodných vied na Univerzite v Göttingene, strávil jar a leto roku 1843 v Spojenom kráľovstve. Tam sa mu podarilo zaregistrovať ako patent jeho bratom vynájdenú metódu galvanického striebrenia a zlátenia, ktorú kúpila anglická firma Elkington za 1600 libier.



Tento úspech pomohol bratom nielen finančne, ale Wilhelma podnietil k úvahám o presťahovaní sa na britské ostrovy. A tak v januári 1844 vycestoval Wilhelm Siemens opäť do Spojeného kráľovstva, kde žil spočiatku so svojimi mladšími bratmi Carlom a Friedrichom. V roku 1849 získal stále miesto inžiniera v Birminghame. Súčasne pracoval na vlastných vynálezoch, medzi nimi aj na neskôr mimoriadne úspešnom vodomere (1851).



Od roku 1850 prevzal v Londýne vedenie pobočky spoločnosti Siemens & Halske, ktorú založil jeho brat Werner s mladým mechanikom Johannom Georgom Halskym. Spočiatku sa im príliš nedarilo, ale s výrobou a kladením telegrafických podmorských káblov sa otvorili nové obchodné možnosti.



Veľký úspech prinieslo firme už prvé položenie podmorských káblov v Stredozemnom mori medzi Sardíniou a Alžírskom v roku 1857, na ktorom sa Wilhelm Siemens podieľal spolu so svojim bratom Wernerom ako technický poradca. O rok neskôr sa postavil na čelo londýnskeho zastúpenia firmy Siemens, Halske & Co. V roku 1865 došlo k jej reorganizácii a vznikla spoločnosť Siemens Brothers.



V roku 1859 sa Wilhelm Siemens oženil s Anne Gordonovou. V tom istom roku získal britské občianstvo a sám začal používať krstné meno William.



Ďalším veľkým projektom, na ktorom sa podieľali všetky časti spoločnosti Siemens, bola Indo-európska telegrafná linka. Práce na nej sa úspešne zakončili v roku 1870 a tak mohol 12. apríla 1870 William Siemens slávne predviesť v Londýne pozvaným hosťom senzáciu – telegram, ktorý ´prekonal´ vzdialenosť 11.000 kilometrov do indickej Kalkaty za jednu hodinu.



Ešte odvážnejším projektom ako výstavba a prevádzka indoeurópskeho telegrafného vedenia bol projekt a realizácia telegrafného kábla medzi Európu a Spojenými štátmi v rokoch 1874 - 1875.



Popri činnosti obchodníka a podnikateľa sa Charles William Siemens intenzívne venoval aj vedeckému výskumu. Napríklad spolu s bratom Friedrichom, ktorý žil niekoľko rokov v Anglicku, pracoval na vývoji nového spôsobu výroby ocele, známeho pod názvom Siemens-Martinov proces. V roku 1869 získal oceliareň v Landore v južnom Walese. Na Slovensku uviedli prvú siemens-martinskú pec do prevádzky o desať rokov neskôr v Podbrezovej.



Charles William Siemens bol v anglických hospodárskych a vedeckých kruhoch etablovanou osobnosťou. Jeho bádateľské úspechy mu priniesli v roku 1862 členstvo v Kráľovskej spoločnosti a viaceré univerzity mu udelili čestné tituly medzi nimi univerzita v Oxforde, Glasgowe, Dubline či Würzburgu.



Pre Charlesa Williama Siemensa sa stalo Spojené kráľovstvo druhou domovinou. Krátko pred smrťou - 19. novembra 1883 - sa mu dostalo veľkej pocty, keď ho britská kráľovná Viktória povýšila do šľachtického stavu.