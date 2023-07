Pred 30 rokmi pomenovali Bratislavské letisko po M. R. Štefánikovi

Bratislava 21. júla (TASR) - Letisko Milana Rastislava Štefánika - Airport Bratislava, a. s., (BTS) je najväčším letiskom v Slovenskej republike. Nachádza sa deväť kilometrov od centra Bratislavy v katastri mestskej časti Bratislava - Ružinov. Do roku 1993 nieslo názov Bratislavské letisko.



V piatok 21. júla uplynie 30 rokov od premenovania letiska po veľkej osobnosti slovenských dejín - generálovi Štefánikovi. Symbolicky k premenovaniu došlo v deň výročia jeho narodenia. Štefánik sa narodil 21. júla 1880.



"Považujem to za veľkú česť, že letisko v Bratislave nesie názov podľa jedného z najvýznamnejších Slovákov: letca, vedca, diplomata, generála, ktorého práca bola významná pre vtedajšie Československo, Slovensko, aj pre samotnú Európu. Aj týmto spôsobom si denne pripomíname jeho jedinečnú osobnosť," uviedol pre TASR predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.



Okrem letiska je po Štefánikovi pomenovaná aj Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši či Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika v Kuchyni.



"Znovunájdenie veľkého syna slovenského národa po významných spoločenských zmenách, ktoré sa odohrali v novembri 1989 a predovšetkým po vzniku samostatnej SR v januári 1993, prinieslo aj vôľu slobodne si pripomínať jeho život a dielo a ďalej rozvíjať jeho odkaz v rôznych sférach našej modernej spoločnosti. Rovnako ako v rezorte ministerstva obrany si aj predstavitelia Letiska v Bratislave uvedomili význam pripomínania si osobnosti generála Štefánika. Ten bol vo svojej dobe nielen tvorcom československej štátnosti postavenej na princípe rovnosti dvoch bratských národov - Čechov a Slovákov, ale aj politikom európskeho významu," zdôraznil pre TASR vojenský historik a odborník na letectvo Peter Šumichrast.



Na letisku je pamiatka na Štefánika zachovaná nielen v názve, ale aj prostredníctvom samotnej architektúry letiska, či v rôznych hodnotných dielach. V hlavnom termináli, v odletovej časti sa nachádza socha Štefánika v charakteristickom leteckom oblečení. Interiér budovy letiskového terminálu nesie v sebe tému a symbolické prvky z leteckej éry z obdobia Štefánika. Motívy letectva evokujú štylizované prekrytia check-in pultov z oceľových lán a pružnej textílie, obklady a štruktúra fasády obchodnej zóny v čakacej zóne terminálu, ktorá pripomína rebrovú skladbu dvojplošníka.



"Na letisku je tiež umiestnená jediná existujúca replika dvojplošníka Caproni Ca.33 - maketa lietadla, ktorá zdobí interiér odletovej haly. Práve v Caproni Ca.33 sa generál Štefánik vracal na Slovensko v roku 1919, keď tragicky zahynul," uviedla pre TASR hovorkyňa letiska Veronika Tóthová.



Replika je zapožičaná z Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch. Vyrobili ju v Leteckých opravovniach Trenčín a celkové náklady na stavbu lietadla dosiahli 896.235,01 eura. Lietadlo bolo na základe zmluvy o prenájme 8. júna 2012 presťahované z múzea do odletovej haly.



Začiatky pravidelnej leteckej dopravy v Bratislave a okolí sa spájajú s prvou linkou Československých aerolínií z Prahy do Bratislavy z 29. októbra 1923. Vtedy dvojplošník AERO A-14 pristál vo Vajnoroch s jedným cestujúcim na palube. V roku 1947 sa začalo s budovaním najväčšieho slovenského letiska vtedy v katastrálnom území obce Ivanka pri Dunaji. Odvtedy sa datuje história súčasného letiska. Pravidelnú prevádzku na ňom začali v roku 1951.



Dráhový systém letiska tvoria dve na seba kolmé vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy, ktoré umožňujú pristátie a následný pohyb takmer všetkých dopravných lietadiel. Na vybavovacej ploche s rozlohou 143.000 m2 sa nachádza 42 vyznačených stojísk lietadiel.



Letisko po dvoch rokoch pandémie dosiahlo v roku 2022 výsledok 1,4 milióna prepravených pasažierov vrátane odletov a príletov, čo predstavuje takmer trojnásobok pasažierov oproti roku 2021.



"Počas letnej letovej sezóny, ktorá začala 26. marca, funguje na letisku 36 pravidelných liniek prostredníctvom siedmich leteckých dopravcov a z Bratislavy sa lieta do 16 krajín. Zaujímavosťou sú aj charterové lety, ktoré budú spájať Bratislavu s 38 dovolenkovými destináciami," dodala Tóthová.