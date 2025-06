Pred 60 rokmi odliali prvé železo z vysokej pece košických železiarní

Košice/Bratislava 1. júna (TASR) - S takmer 8000 zamestnancami a výrobnou kapacitou 4,5 milióna ton ocele ročne je spoločnosť U. S. Steel Košice najväčším výrobcom ocele v strednej Európe a jedným z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Svoje produkty dodáva viac ako 500 zákazníkom v 40 krajinách, pričom oceľ z východu Slovenska sa nachádza vo výrobkoch mnohých celosvetovo uznávaných značkách. V nedeľu 1. júna uplynie 60 rokov odvtedy, keď došlo, v tom čase vo Východoslovenských železiarňach, k zafúkaniu prvej vysokej pece a odliatiu prvého surového železa.



Rozhodnutie o tom, že neďaleko Košíc vyrastie hutnícka fabrika, padlo 1. apríla 1959 po podpísaní zakladacej listiny, na základe ktorej vznikol národný podnik Východoslovenské železiarne (VSŽ). Samotná výstavba hutníckeho kombinátu, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou metropoly východného Slovenska, sa začala 4. januára 1960. Na slávnostnom výkope sa zúčastnilo štyritisíc ľudí. Jednu z najväčších investičných akcií, výstavbu vysokej pece číslo 1, dokončili v roku 1965.



Historický okamih nastal 1. júna 1965 o 21.30 h, keď došlo k zapáleniu vysokej pece číslo 1 a následne k prvému odpichu. „Pec slávnostne zapálili fakľou so symbolickým ohňom privezeným z vysokých peci v Tisovci a zo Severomoravského kraja. Týmto dátumom sa začala éra moderného hutníctva na Slovensku. O dva roky neskôr, v roku 1967, bola do prevádzky uvedená vysoká pec číslo 2 a o ďalšie dva roky, v roku 1969, to bola vysoká pec číslo 3,“ uviedol pre TASR Ján Bača, hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice. Súčasne spresnil, že za šesťdesiat rokov pretieklo cez odpichové otvory troch vysokých pecí viac ako 185 miliónov ton surového železa.



Pec, ktorá dostala názov Vysoká pec 20. výročia oslobodenia Československa, postavili na základe sovietskej dokumentácie a svojím obsahom, mechanizáciou a vysokou automatizáciou bola najväčšou a najmodernejšou vysokou pecou v Československu.



Hutnícky gigant prešiel počas uplynulých desaťročí mnohými zmenami, či už išlo o samotné technologické zariadenia vysokých pecí, konštrukčné a modernizačné zmeny, postupné zvyšovanie objemu pecí, inštaláciu nových moderných technológií alebo riadiacich systémov.



V roku 1998 založili VSŽ a United States Steel Corporation v Košiciach spoločný podnik, o dva roky neskôr 24. novembra 2000 sa spoločnosť United States Steel Corporation stala 100-percentným vlastníkom košických železiarní. V poslednom období žije výrobca ocele U. S. Steel Košice najmä očakávanou fúziou amerického oceliarskeho koncernu U. S. Steel a japonskou spoločnosťou Nippon Steel Corporation (NSC).