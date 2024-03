Kancelária poisťovateľov: Pred cestou je dobré overiť si platnosť PZP

Bratislava 28. marca (TASR) - Pred cestou po Slovensku či do zahraničia je dobré preveriť si, či má vozidlo platné povinné zmluvné poistenie (PZP). Platnosť PZP si možno overiť podľa evidenčného čísla vozidla na internetovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Rady, na čo nezabudnúť pred cestou a ako postupovať v prípade nehody, poskytla SKP.



"Okrem kontroly auta po technickej stránke by ste si mali skontrolovať, či máte platné PZP. Dokladom o jeho uzatvorení je tzv. 'zelená karta' s identifikačnými údajmi o vozidle, jeho vlastníkovi, držiteľovi a dobe platnosti poistenia," poradila SKP.



Vo vozidlách by tiež nemalo chýbať tlačivo Správa o nehode, ktoré vydá poisťovňa a v prípade nehody alebo škodovej udalosti pomôže overiť údaje o účastníkoch a zaznamenať priebeh nehody. Ide o jednotný formulár platný aj v zahraničí. SKP odporučila pred cestovaním skontrolovať aj geografickú platnosť PZP. Poistenie je totiž platné iba v krajinách, ktoré sú vyznačené na zelenej karte.



V prípade dopravnej nehody treba privolať políciu pri akejkoľvek škode na zdraví, väčších majetkových škodách, pri poškodení dopravného značenia či úniku nebezpečných látok na vozovku alebo do okolia.



"Pri dopravnej nehode, v zahraničí obzvlášť, odporúčame nespoliehať sa na ústnu dohodu medzi účastníkmi nehody, ale vždy dopravnú nehodu ohlásiť polícii. Po odchode z miesta nehody môžu totiž jej účastníci ústnu dohodu poprieť a nárokovať si vyššie alebo neoprávnené poistné plnenie," poradila SKP s tým, že políciu je dobré volať už aj pri menšej škode či ak druhý účastník nepredloží svoje doklady.



V prípade nehody v zahraničí SKP radí po návrate domov nahlásiť udalosť svojej poisťovni na Slovensku, v ktorej má majiteľ vozidla uzavreté PZP. Zákonom stanovená lehota je 30 dní a doložiť treba aj kópie príslušných dokladov súvisiacich s dopravnou nehodou.



S dokladmi preukazujúcimi zodpovednosť vinníka za škodu si môže účastník nehody nárok na náhradu škody uplatniť priamo v poisťovni vinníka. "Môžete sa obrátiť aj na národnú kanceláriu poisťovateľov krajiny, v ktorej k dopravnej nehode došlo," priblížila SKP. Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) totiž vznikla poisťovniam z EÚ povinnosť na riešenie cezhraničných nárokov na náhradu škôd vymenovať aj na Slovensku svojich likvidačných zástupcov.



"Ak je slovenský občan poškodený v členskom štáte systému Zelenej karty vozidlom registrovaným v členskom štátu EÚ, môže si uplatniť nárok na náhradu škody na Slovensku, a to voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka," doplnila SKP s tým, že potrebné informácie či kontaktné údaje možno nájsť na webe SKP.