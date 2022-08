TIP: Pred dovolenkou je radno zistiť si, čo všetko poisťovňa prepláca

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slováci sa poisťujú už oveľa zodpovednejšie ako pred pandémiou, napriek tomu ich počas dovolenky môže postihnúť viacero komplikácií. Aj toto leto im môže narušiť plány ďalšia vlna koronavírusu, skrachovanie hotela, prípadne zrušenie letu. Je užitočné si vopred zistiť, čo všetko dovolenkárom poisťovňa preplatí, na čo majú nárok a čo môžu stornovať, radí Universal maklérsky dom.



"Slováci oveľa viac využívajú komplexné balíčky poistného krytia, častejšie ako v minulosti prikupujú aj pripoistenie storna zájazdu a hospitalizácie. V prípade, že cestujú na dovolenku vlastným autom, volia aj pripoistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo," priblížil Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti. Zodpovednejšie poisťovanie Slovákov môže byť podľa neho spôsobené pretrvávajúcimi obavami z ochorenia aj vyžadovaním poistenia zo strany niektorých cieľových destinácií.



Napríklad Belgicko zaviedlo už v máji až 21-dňovú karanténu v prípade potvrdenia opičích kiahní. "Sú považované za ochorenie ako každé iné. Pokiaľ nebude vyhlásená epidémia alebo pandémia, budú náklady na ošetrenie a hospitalizáciu kryté z poistenia liečebných nákladov," vysvetlil Michalec. Komplexné balíky poistenia majú maximálne krytie a poskytujú aj poistenie predĺženia pobytu z dôvodu nakazenia sa ochorením COVID-19, ako aj hlavné pripoistenia, napríklad batožina, úraz či zodpovednosť.



Samotný európsky preukaz poistenca na dovolenke nemusí stačiť, hoci umožní v Európskej únii zdravotné ošetrenia v rozsahu, aký majú občania navštívenej krajiny. Podľa slov odborníka si mnohí Slováci neuvedomujú, že takto nemajú krytú repatriáciu späť do vlasti, prípadne všetky doplatky.



Adrenalínové športy vyžadujú dodatočné krytie, na čo mnohí zabúdajú. "Väčšinou si dajú poradiť. No sú aj takí, ktorí si dojednajú cestovné poistenie len v rizikovej skupine turista, na dovolenke ich zláka vyskúšať si niektorý z adrenalínových zážitkov, a ak pri tom utrpia úraz, zostanú prekvapení a často aj nahnevaní na poisťovňu či sprostredkovateľa, že im napriek ich názoru takéto pripoistenie neuzatvoril," upozornil profesionál. Liečebné náklady spojené s úrazom si musí dovolenkujúci v takomto prípade hradiť sám.



Odborník dodal, že na dovolenke sa môže vyskytnúť aj nespokojnosť s ubytovaním, ktorú treba riešiť s cestovnou kanceláriou (CK) alebo hotelom. Môže sa napríklad stať, že izba mala byť otočená na more, no je takmer v pivnici. Dôvodom na sťažnosť a požadovanie náhrady škody sú prípady, ak nie je zabezpečená čistota a hygiena ubytovania, ak je hmyz v hromadnom výskyte, posteľná bielizeň je špinavá alebo sú neupratané izby. CK musí sťažnosť vyriešiť do 30 dní, v zložitejších prípadoch dovtedy oznámiť ďalší postup a vybaviť ju do 60 dní.



Môže dôjsť aj ku krachu cestovnej kancelárie, čo ale cestovné poistky nezahŕňajú. "Klient by sa vtedy mal obrátiť na delegáta CK, poisťovňu, ktorá CK poistila alebo priamo na náš zastupiteľský úrad," poradil Michalec. Pri kúpe zájazdu alebo pred odletom je podľa neho užitočné vyžiadať si potvrdenie o poistení cestovnej kancelárie proti insolventnosti aj s pokynmi, ako postupovať v prípade jej úpadku.