< sekcia Ekonomika
Pred dvoma rokmi členské krajiny EÚ zaznamenali 3298 smrteľných úrazov
Najvyšší podiel smrteľných pracovných úrazov v EÚ bol zaznamenaný na verejnom priestranstve - 25 %, čo bolo 825 smrteľných prípadov.
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Až k štvrtine smrteľných pracovných úrazov v krajinách EÚ v roku 2023 došlo na verejných priestoroch. Pred dvoma rokmi členské krajiny zaznamenali 3298 smrteľných úrazov a 2,82 milióna nesmrteľných pracovných úrazov, oznámil v utorok Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje spravodajca TASR.
Najvyšší podiel smrteľných pracovných úrazov v EÚ bol zaznamenaný na verejnom priestranstve - 25 %, čo bolo 825 smrteľných prípadov. Podľa miesta činu nasledovali priemyselné areály (19,8 %; 654), staveniská, povrchové lomy alebo bane (16,9 %; 556) a potom oblasť poľnohospodárstva, chovu rýb a lesníctva (10,6 %; 349).
Údaje zaznamenaní Eurostatom ukazujú, že 58,5 % všetkých smrteľných úrazov v sektore dopravy a skladovania a 36,3 % v rámci obchodnej činnosti sa stalo vo verejných priestoroch.
Z hľadiska sektorovej činnosti, vo výrobe sa 50,9 % všetkých smrteľných úrazov prihodilo v priemyselných priestoroch, v rámci agrosektora 64,6 % fatálnych úrazov bolo v poľnohospodárstve, chove rýb a ťažbe dreva v lesoch, a v stavebníctve 51,6 % smrteľných úrazov bolo priamo na staveniskách.
Pokiaľ ide o pracovné úrazy bez smrteľných následkov v členských štátoch EÚ, v roku 2023 sa najvyšší podiel vyskytol v priemyselných areáloch (32,0 %), potom nasledovali nevýrobné areály, ako sú kancelárie (17,8 %).
Takmer desatina všetkých pracovných úrazov bez smrteľných následkov sa vyskytla vo verejných priestoroch a na staveniskách, v povrchových lomoch alebo baniach (v každom prípade 10,2 %), zatiaľ čo 6,4 % bolo v zdravotníckych zariadeniach, 4,8 % v poľnohospodárstve, chove rýb a lesníctve a iba 2,9 % bolo pri práci vykonávanej doma.
Pracovné úrazy bez smrteľných následkov boli častejšie v špecifických pracovných prostrediach. Napríklad úrazy počas procesu výroby sa častejšie vyskytovali v priemyselných areáloch (79,3 % z celkového počtu v tejto činnosti); v stavebníctve boli úrazy častejšie na staveniskách, v povrchových lomoch alebo baniach (60,2 %); a úrazy v oblasti agrosektora, lesníctve a rybolovu boli najčastejšie v poľnohospodárskej výrobe, pri chove rýb alebo lesných prácach (72,3 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Najvyšší podiel smrteľných pracovných úrazov v EÚ bol zaznamenaný na verejnom priestranstve - 25 %, čo bolo 825 smrteľných prípadov. Podľa miesta činu nasledovali priemyselné areály (19,8 %; 654), staveniská, povrchové lomy alebo bane (16,9 %; 556) a potom oblasť poľnohospodárstva, chovu rýb a lesníctva (10,6 %; 349).
Údaje zaznamenaní Eurostatom ukazujú, že 58,5 % všetkých smrteľných úrazov v sektore dopravy a skladovania a 36,3 % v rámci obchodnej činnosti sa stalo vo verejných priestoroch.
Z hľadiska sektorovej činnosti, vo výrobe sa 50,9 % všetkých smrteľných úrazov prihodilo v priemyselných priestoroch, v rámci agrosektora 64,6 % fatálnych úrazov bolo v poľnohospodárstve, chove rýb a ťažbe dreva v lesoch, a v stavebníctve 51,6 % smrteľných úrazov bolo priamo na staveniskách.
Pokiaľ ide o pracovné úrazy bez smrteľných následkov v členských štátoch EÚ, v roku 2023 sa najvyšší podiel vyskytol v priemyselných areáloch (32,0 %), potom nasledovali nevýrobné areály, ako sú kancelárie (17,8 %).
Takmer desatina všetkých pracovných úrazov bez smrteľných následkov sa vyskytla vo verejných priestoroch a na staveniskách, v povrchových lomoch alebo baniach (v každom prípade 10,2 %), zatiaľ čo 6,4 % bolo v zdravotníckych zariadeniach, 4,8 % v poľnohospodárstve, chove rýb a lesníctve a iba 2,9 % bolo pri práci vykonávanej doma.
Pracovné úrazy bez smrteľných následkov boli častejšie v špecifických pracovných prostrediach. Napríklad úrazy počas procesu výroby sa častejšie vyskytovali v priemyselných areáloch (79,3 % z celkového počtu v tejto činnosti); v stavebníctve boli úrazy častejšie na staveniskách, v povrchových lomoch alebo baniach (60,2 %); a úrazy v oblasti agrosektora, lesníctve a rybolovu boli najčastejšie v poľnohospodárskej výrobe, pri chove rýb alebo lesných prácach (72,3 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)