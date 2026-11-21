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Pred kúpou bytu si treba preveriť list vlastníctva aj ťarchy
V časti A listu vlastníctva treba pozrieť zoznam evidovaných nehnuteľností a v časti B overiť vlastníka aj veľkosť jeho podielu.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Kupujúci by si mali ešte pred podpisom kúpnej zmluvy a zaplatením rezervačného poplatku dôkladne preveriť list vlastníctva (LV) vybranej nehnuteľnosti. Okrem overenia totožnosti majiteľa, veľkosti podielov na byte či garážovom státí je kľúčové skontrolovať prípadné záložné práva bánk, vecné bremená alebo zapísané plomby (prebiehajúci zápis alebo iné katastrálne konanie) z katastra. Upozornil na to realitný portál Bezrealitky.sk s tým, že tieto údaje rozhodujú o bezpečnosti prevodu aj o tom, aké doklady si treba od predávajúceho vyžiadať.
V časti A listu vlastníctva treba pozrieť zoznam evidovaných nehnuteľností a v časti B overiť vlastníka aj veľkosť jeho podielu. Údaje sa musia zhodovať s dokladom totožnosti predávajúceho. Pri viacerých spolumajiteľoch treba skontrolovať, kto zmluvu podpisuje, prípadne či niekoho zastupuje splnomocnenec. Ak je v cene aj garážové státie, kupujúci si musí overiť, či s daným podielom súvisí právo užívať konkrétne miesto a či je jeho prevod uvedený v zmluve.
„Vždy si najprv preveríme, kto byt predáva. Meno a identifikačné údaje porovnáme s listom vlastníctva a overíme, či sedí aj adresa bytu,“ uviedol Miroslav Kadleček z portálu Bezrealitky.sk.
V časti C sú zapísané ťarchy (záložné práva alebo vecné bremená). Byt s hypotékou možno kúpiť, ak predávajúci doloží vyčíslenie zostatku úveru a podmienky výmazu záložného práva, podľa čoho sa v zmluve dohodne jeho vyplatenie z kúpnej ceny. Pri vecnom bremene treba z podkladovej listiny zistiť jeho rozsah, napríklad, či nejde o právo doživotného bývania. Prípadné nedoplatky preverí potvrdenie od správcu alebo spoločenstva vlastníkov. Zbystriť treba pri plombe, ktorá signalizuje prebiehajúce katastrálne konanie, aj pri poznámke o súdnom spore či zákaze nakladať s bytom. Aktuálny výpis je bezplatne dostupný na portáli CICA, ktorý slúži na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností.
Pred podaním návrhu na vklad na katastrálny odbor okresného úradu treba zosúladiť označenie bytu, podielov a adresy v zmluve aj v návrhu podľa údajov z katastra. K papierovému návrhu sa prikladajú dve zmluvy s overenými podpismi predávajúcich a potrebné prílohy, pri elektronickom podaní sa vyžaduje elektronický podpis alebo zaručená konverzia. Vlastníkom sa kupujúci stáva až právoplatným povolením vkladu, po ktorom by si mal skontrolovať zápis nehnuteľnosti aj výmaz pôvodných tiarch.
„List vlastníctva si pozrite ešte pred podpisom a pred zaplatením zálohy. Ak je na ňom plomba, najprv si overte, čo kataster rieši. Kým to neviete, počkajte s podpisom aj s platbou. Osobitne si všímajte bremená, ktoré niekomu dávajú právo byt užívať alebo v ňom doživotne bývať,“ uzatvoril Kadleček.
V časti A listu vlastníctva treba pozrieť zoznam evidovaných nehnuteľností a v časti B overiť vlastníka aj veľkosť jeho podielu. Údaje sa musia zhodovať s dokladom totožnosti predávajúceho. Pri viacerých spolumajiteľoch treba skontrolovať, kto zmluvu podpisuje, prípadne či niekoho zastupuje splnomocnenec. Ak je v cene aj garážové státie, kupujúci si musí overiť, či s daným podielom súvisí právo užívať konkrétne miesto a či je jeho prevod uvedený v zmluve.
„Vždy si najprv preveríme, kto byt predáva. Meno a identifikačné údaje porovnáme s listom vlastníctva a overíme, či sedí aj adresa bytu,“ uviedol Miroslav Kadleček z portálu Bezrealitky.sk.
V časti C sú zapísané ťarchy (záložné práva alebo vecné bremená). Byt s hypotékou možno kúpiť, ak predávajúci doloží vyčíslenie zostatku úveru a podmienky výmazu záložného práva, podľa čoho sa v zmluve dohodne jeho vyplatenie z kúpnej ceny. Pri vecnom bremene treba z podkladovej listiny zistiť jeho rozsah, napríklad, či nejde o právo doživotného bývania. Prípadné nedoplatky preverí potvrdenie od správcu alebo spoločenstva vlastníkov. Zbystriť treba pri plombe, ktorá signalizuje prebiehajúce katastrálne konanie, aj pri poznámke o súdnom spore či zákaze nakladať s bytom. Aktuálny výpis je bezplatne dostupný na portáli CICA, ktorý slúži na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností.
Pred podaním návrhu na vklad na katastrálny odbor okresného úradu treba zosúladiť označenie bytu, podielov a adresy v zmluve aj v návrhu podľa údajov z katastra. K papierovému návrhu sa prikladajú dve zmluvy s overenými podpismi predávajúcich a potrebné prílohy, pri elektronickom podaní sa vyžaduje elektronický podpis alebo zaručená konverzia. Vlastníkom sa kupujúci stáva až právoplatným povolením vkladu, po ktorom by si mal skontrolovať zápis nehnuteľnosti aj výmaz pôvodných tiarch.
„List vlastníctva si pozrite ešte pred podpisom a pred zaplatením zálohy. Ak je na ňom plomba, najprv si overte, čo kataster rieši. Kým to neviete, počkajte s podpisom aj s platbou. Osobitne si všímajte bremená, ktoré niekomu dávajú právo byt užívať alebo v ňom doživotne bývať,“ uzatvoril Kadleček.