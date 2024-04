Pred kúpou domu či bytu si treba preveriť vlastnícke vzťahy i ťarchy

Bratislava 16. apríla (TASR) - Pred kúpou domu či bytu je dobré si overiť vlastnícke vzťahy nehnuteľnosti, aj či na nej neviaznu ťarchy či práva tretích osôb. Venovať pozornosť treba aj tomu, či je k stavbe zabezpečený prístup z prístupovej cesty, ako vyzerá okolitá zástavba a v neposlednom rade i aký je technický stav nehnuteľnosti. Zaujímať by sa kupci mali aj o cenu za prípadné dodatočné opravy. Na čo si dať pozor pred kúpou bytu či domu poradila riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.



Realitný trh a predaje nehnuteľností sa podľa odborníkov postupne rozbiehajú. "Keďže predaj nových bytov bol v poslednom období podpriemerný, zatiaľ je čo predávať a v súčasnosti predpokladám stabilizáciu cien aj vzhľadom na to, že do konca roka pravdepodobne nastane pozvoľné znižovanie úrokových sadzieb. No v roku 2025 už môže dôjsť k miernemu zvyšovaniu cien novostavieb," skonštatovala Mecková.



Odborníčka pred kúpou domu či bytu radí preveriť si, či na nehnuteľnosti neviaznu ťarchy alebo iné práva tretích osôb. Mecková odporučila dohľadať si list vlastníctva danej nehnuteľnosti a nespoliehať sa na ten, ktorý predloží predávajúci, ten totiž môže byť neaktuálny, prípadne aj pozmenený.



Namieste je overiť si tiež, či je predávajúci skutočne vlastníkom danej nehnuteľnosti. "Pokiaľ je to možné, odporúčame si nechať preveriť aj platné nadobudnutie vlastníckeho práva nielen samotným predávajúcim, ale aj jeho predchodcom, a to aspoň desať rokov spätne," odporučila Mecková s tým, že skontrolovať treba aj to, či nemá nehnuteľnosť spoluvlastníkov.



Pri kúpe bytu či domu by mal kupujúci venovať pozornosť aj pozemku, na ktorom nehnuteľnosť stojí, prípadne aj okolitému pozemku. Je dobré overiť si, či stavba nezasahuje na susedné pozemky a či je zabezpečený prístup z prístupovej cesty. Aké sú možnosti výstavby na danom pozemku si môže kupujúci overiť na príslušnom stavebnom úrade, radí Mecková.



Zaujímať by kupujúceho mal aj technický stav nehnuteľnosti. Odborníčka upozornila, že cena sa môže odvíjať aj od toho, či je stavba postavená z tehál alebo panelov. "Na cenu bytu vplýva aj vek bytovky alebo to, či má alebo nemá balkón, aký atraktívny výhľad ponúka, alebo to, či ide o krajný byt alebo nie. Rozhodne by ste sa mali pýtať na technický stav rozvodov, stúpačiek, výťahu, strechy, zateplenia, zistiť si energetický certifikát budovy a aké sú prevádzkové náklady na energie," doplnila Mecková.