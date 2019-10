Pred kúpou ojazdeného vozidla je dobré overiť si exekučnú blokáciu

Bratislava 25. októbra (TASR) - Kúpa ojazdeného vozidla môže podľa odborníkov v nejednom prípade znamenať pre spotrebiteľa "časovanú bombu". Vyhliadne si vozidlo a zistí si len základné informácie, ktoré predávajúci bežne zverejňujú pri inzerátoch.



Väčšina inzerujúcich prezentuje vozidlo vo veľmi dobrom technickom aj optickom stave, nehavarované, udržiavané, s garanciou najazdených kilometrov, karosériou bez poškodenia a škrabancov a iných väčších poškodení a deformácií. Interiér auta v pôvodnom, nepoškodenom stave a maximálne zachovalý. V závere nejedného inzerátu nechýba poznámka, že vozidlo si nevyžaduje ďalšie investície.



Kupujúci neznalý možných nástrah je po prečítaní inzerátu nadšený, že našiel auto spĺňajúce jeho požiadavky. Kontaktuje predávajúceho, dohodne si prehliadku a skúšobnú jazdu. Potom stačí už len podpísať kúpnopredajnú zmluvu a zaplatiť predajcovi za vozidlo požadovanú finančnú čiastku. Odborníci upozorňujú, že kupujúci pritom veľakrát netuší, aké nástrahy kúpa ojazdeného vozidla so sebou prináša. Spoliehať sa len na údaje z inzerátu nestačí.



Stočené kilometre, na ktoré sa zameriava väčšina kupujúcich, ani zďaleka nie sú jedinou nástrahou, s ktorou sa pri kúpe ojazdeného vozidla môže spotrebiteľ stretnúť.



Problémy podľa odborníkov so sebou prináša kúpa auta, ktoré je v leasingu alebo v exekučnej blokácii. "Overovacie firmy" preverujú informácie o exekúcii v Centrálnom registri exekúcií, v ktorom sú len exekúcie vzťahujúce sa na subjekty. "To ale na overenie blokácie vozidla nestačí, nakoľko vozidlo nie je automaticky blokované, ak má držiteľ 'na krku' exekúciu a naopak, vozidlo môže byt blokované aj z iného dôvodu. Ten nemusí byť bežne dostupný na internete, môže sa jednať napríklad o blokáciu exekútormi Finančnej správy. Štátny Register prevádzkových záznamov vozidiel je priamo prepojený s evidenciou vozidiel, takže poskytuje aktuálne a pravdivé informácie o exekučných blokáciách," zdôraznil Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.