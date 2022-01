Pred lyžovačkou je dobré uzatvoriť poistenie do hôr

Ilustračná foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 25. januára (TASR) – Počas lyžiarskej sezóny je dobré uzatvoriť poistenie do hôr. Každoročne sa na svahoch stanú stovky poistných udalostí, či už na slovenských horách alebo v zahraničí. Okrem úrazov následkom pádu či po zrážke s iným lyžiarom vedia človeku život poriadne znepríjemniť aj nemalé finančné výdavky.radí riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáš Potúček.Pokračuje, že ak sa človek vyberie lyžovať do zahraničia, pred cestou by si mal uzatvoriť cestovné poistenie. To obsahuje nielen poistenie liečebných nákladov, ale aj poistenie pátrania a záchrany a úrazové poistenie. Náklady na liečenie úrazu v zahraničí sa totiž môžu vyšplhať aj na viac ako 100.000 eur. Zdravotné poistenie pritom z toho vykryje len minimum.Európsky zdravotný preukaz nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva náklady na transport a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie.Na svahu však môže človek zraniť nielen seba samého, ale aj iného lyžiara.pokračoval Potúček. Aby sa nestalo, že lyžovanie takto neplánovane naruší rodinný rozpočet, odporúča uzavrieť aj poistenie zodpovednosti. Toto poistenie preplatí náklady na liečbu lyžiara, ktorého človek zranil, ale aj jeho zničený výstroj, napríklad polámané lyže.Ak je v rámci cestovného poistenia pripoistená aj batožina, do limitu plnenia je krytý napríklad aj ukradnutý lyžiarsky výstroj či snowboard. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru.upozornil Potúček.Zmierniť obavy zo zrušenia lyžovačky pomôže poistenie storna alebo poistenie stornopoplatkov.vysvetlil Potúček. Poistné krytie sa pritom vzťahuje nielen na poisteného, ale aj na spolupoistené osoby uvedené v poistnej zmluve.Z cestovného poistenia sú podľa Potúčka v súvislosti s ochorením COVID-19 kryté do stanoveného limitu aj náklady na liečbu, hospitalizáciu, karanténu či repatriáciu späť do vlasti. Ďalej aj náklady z dôvodu nariadenej karantény či dodatočné výdavky na náhradnú spätnú dopravu v prípade, že človek nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne.