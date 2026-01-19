< sekcia Ekonomika
Pred MS hráčov do 18 rokov zrevitalizuje Trenčín okolie ZŠ
Autor TASR
Trenčín 19. januára (TASR) - Trenčianska radnica v súvislosti s hokejovými majstrovstvami sveta hráčov do 18 rokov (22. apríla - 2. mája) zrevitalizuje za 320.000 eur okolie Zimného štadióna Pavla Demitru. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Po kompletnej rekonštrukcii zimného štadióna obnovíme aj jeho okolie. Starý asfalt nahradí dlažba. Do priestoru osadíme päť lavičiek s menami hokejistov Pavla Demitru, Miroslava Hlinku, Róberta Švehlu, Mariána Hossu a Zdena Cháru. Lavičky boli od roku 2014 umiestnené na Mierovom námestí až do začiatku jeho rekonštrukcie. Z ich dočasného domova, ktorým bol areál Základnej školy na Bezručovej ulici, poputujú do bezprostrednej blízkosti štadióna, kde hokejové osobnosti vyrastali,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, pamätník Pavla Demitru citlivo premiestnia spred hlavného vchodu do štadióna bližšie k oblúku ulíc Považská - Kpt. Nálepku. Pred hlavným vchodom pribudnú dva stromy a v okolí štadióna aj cykloprístrešky i odpadkové koše. Revitalizáciu by mali ukončiť do polovice apríla.
Zimný štadión Pavla Demitru bude hostiť zápasy A-skupiny svetového hokejového šampionátu hráčov do 18 rokov. V Trenčíne sa predstavia Slovensko, Kanada, Fínsko, Nórsko a Lotyšsko. Semifinále a finále sa odohrajú tiež na Zimnom štadióne Pavla Demitru.
