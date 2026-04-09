< sekcia Ekonomika
Pred nočnými mrazmi chránia svoju úrodu aj v sadoch Tekova
Prvú tohtoročnú úrodu očakávajú koncom mája, kedy by mali dozrievať jahody.
Autor TASR
Tekovská Breznica 9. apríla (TASR) - Pred nočnými mrazmi chránia počas týchto dní svoju úrodu v ovocných sadoch v Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica. Konateľ spoločnosti Amazonit Marek Šály pre TASR uviedol, že ochranu vyžadujú najmä marhule a jahody. Situácia ich už podľa jeho slov neprekvapila, na jarné mrazy sú zvyknutí a úrodu chránia už jedenásty rok po sebe.
Šály priblížil, že v marhuľovom sade, ktorý má dva hektáre, chránia stromy peletovými pieckami. Piecky zapaľovali už počas uplynulej noci, podľa predpovedí počasia tak budú musieť robiť ešte ďalšie štyri noci. „Na jednom hektári máme sto kusov piecok, za noc minieme tri tony peliet. Myslím, že takto pôjdeme do konca týždňa, až kým sa neoteplí,“ priblížil a dodal, že v sade namerali ráno o 6.00 h mínus dva stupne Celzia.
Ochranu však podľa jeho slov vyžadujú aj sadenice jahôd, ktoré aktuálne prikrývajú flisom. „Čo sa týka jabloní, tak tie sú ešte len v zelenom púčiku, takže tie to zvládnu samé,“ skonštatoval Šály. Situácia s jarnými mrazmi sa podľa jeho slov opakuje každoročne, a tak sú na chladné noci už pripravení. „Už jedenásť rokov po sebe zakrývame a kúrime. Niekedy je to v marci, niekedy v apríli,“ poznamenal.
Spoločnosť Amazonit má aktuálne vo svojich sadoch marhule, jahody aj jablone. Prvú tohtoročnú úrodu očakávajú koncom mája, kedy by mali dozrievať jahody. Po nich, približne v druhej polovici júna, by mali sady v Tekovskej Breznici ponúknuť úrodu marhúľ.
Šály priblížil, že v marhuľovom sade, ktorý má dva hektáre, chránia stromy peletovými pieckami. Piecky zapaľovali už počas uplynulej noci, podľa predpovedí počasia tak budú musieť robiť ešte ďalšie štyri noci. „Na jednom hektári máme sto kusov piecok, za noc minieme tri tony peliet. Myslím, že takto pôjdeme do konca týždňa, až kým sa neoteplí,“ priblížil a dodal, že v sade namerali ráno o 6.00 h mínus dva stupne Celzia.
Ochranu však podľa jeho slov vyžadujú aj sadenice jahôd, ktoré aktuálne prikrývajú flisom. „Čo sa týka jabloní, tak tie sú ešte len v zelenom púčiku, takže tie to zvládnu samé,“ skonštatoval Šály. Situácia s jarnými mrazmi sa podľa jeho slov opakuje každoročne, a tak sú na chladné noci už pripravení. „Už jedenásť rokov po sebe zakrývame a kúrime. Niekedy je to v marci, niekedy v apríli,“ poznamenal.
Spoločnosť Amazonit má aktuálne vo svojich sadoch marhule, jahody aj jablone. Prvú tohtoročnú úrodu očakávajú koncom mája, kedy by mali dozrievať jahody. Po nich, približne v druhej polovici júna, by mali sady v Tekovskej Breznici ponúknuť úrodu marhúľ.