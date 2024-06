Bratislava 29. júna (TASR) - Pred odletom na dovolenku si treba skontrolovať platnosť pasu i to, či platí dostatočne dlho po návrate do domoviny. Odlet na dovolenku môžu skomplikovať aj nezhoda mien na letenke a cestovnom doklade, nepovolené predmety v batožine či cestujúci povzbudený alkoholom. Na najčastejšie chyby dovolenkárov pred odletom upozornila hovorkyňa bratislavského Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová.



"Neraz sa stane, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade cestujúcemu nie je umožnený odlet. Prichádza tak o zaplatenú dovolenku aj letenku," priblížila častú komplikáciu pred odletom na dovolenku Demovičová.



Doplnila, že nielen samotná platnosť pasu, ale aj dĺžka trvania platnosti po návrate z dovolenky môže zavážiť. Niektoré krajiny totiž pre vstup na ich územie vyžadujú, aby pas platil tri až šesť mesiacov po návrate. Skontrolovať treba nielen pasy dospelých, ale aj platnosť detských cestovných dokladov. V niektorých prípadoch treba mať pri sebe aj povolenie na vycestovanie s deťmi či ich rodné listy, napríklad v prípade, ak sa priezviská rodiča a detí rôznia.



Na zhodu priezvisk na letenke a cestovnom doklade musia myslieť dovolenkári aj v prípade, že mali nedávno svadbu a menili priezvisko. "Ak sa priezviská jednej osoby na cestovnom doklade a letenke rôznia, stráca nárok na odlet," upozornila Demovičová. Ak mala cestujúca zakúpenú letenku na svoje dievčenské priezvisko, no doklady už má na nové meno, hovorkyňa odporučila mať pri sebe sobášny list. Ak to podmienky leteckého dopravcu umožňujú, na základe neho môže letiskový personál vystaviť palubnú vstupenku na nové priezvisko.



Odlet na dovolenku môže skomplikovať aj to, ak si cestujúci pomýlia linku či čas letu alebo prídu neskoro k nástupnej bránke. V týchto prípadoch letisko odporučilo sledovať nielen cieľovú destináciu, ale aj číslo linky a nástupnej brány či presný čas odletu. Odporúča sa takisto prísť na letisko v dostatočnom predstihu.



Problémy pred odletom môžu dovolenkárom spôsobiť aj nepovolené predmety v príručnej batožine či tekutiny nad limit. Cez bezpečnostnú kontrolu neprejdú rôzne napodobeniny zbraní, granátov či nábojov, napríklad ani hračkárske vodné pištole. Do príručnej batožiny nepatria ani fľaše alkoholu či iné tekutiny vo väčšom ako povolenom množstve.



Ukončiť dovolenku už na letisku môže aj to, ak je cestujúci zjavne pod vplyvom alkoholu. "Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, takémuto cestujúcemu nie je podľa pravidiel leteckého dopravcu umožnený odlet. Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky," uzavrela Demovičová.