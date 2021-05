Pred pandémiou mali Nemci viac vedľajších úväzkov

Düsseldorf 25. mája (TASR) - V rokoch pred pandémiou nového koronavírusu malo podstatne viac Nemcov vedľajšie pracovné úväzky. Počet takýchto ľudí v rokoch 2013 až 2019 stúpol z 2,8 milióna na vyše 3,5 milióna.



Podľa štúdie Inštitútu nemeckého hospodárstva (IW) však do júna 2020 po očistení o dôsledky pandémie klesol tento počet o 150.000, pričom vo väčšine prípadov išlo o tzv. minipráce s platom do 450 eur, ktorý je oslobodený od daní. Okrem toho existujú aj hybridní zamestnanci, čiže ľudia, ktorí okrem stáleho pracovného pomeru pracujú aj ako samostatne zárobkovo činné osoby.



Autori štúdie poukazujú na ťažkú výzvu pre politikov. Na jednej strane je dobré, ak ľudia svoj čiastočný úväzok namiesto ďalšej práce rozšíria na úplný. "V hlavnom úväzku je totiž hodinová mzda spravidla vyššia a rovnako sú väčšie aj šance na kariérny postup," cituje agentúra DPA autorov štúdie Roschana Monsefa, Holgera Schäfera a Jörga Schmidta. Zároveň však varujú pred zrušením oslobodenia nízkych miezd od daní. To by mohlo dotknuté domácnosti pripraviť o príjem, ktorý ich chráni pred sociálnymi problémami v situácii, keď rozšírenie úväzku nie je možné.