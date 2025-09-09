< sekcia Ekonomika
Pred pôžičkou treba myslieť na budúcnosť a dlhodobý prospech
Pôžička môže priniesť aj komplikácie počas doby jej splácania.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Zariadiť si byt, kúpiť auto alebo drahšiu elektroniku za požičané peniaze môže byť prospešné, no pôžička môže priniesť aj komplikácie počas doby jej splácania. Kým sa človek definitívne rozhodne pre pôžičku, mal by sa zamyslieť nielen nad svojou súčasnou situáciou, ale tiež nad budúcnosťou. Zároveň by si mal byť istý, že z požičaných peňazí bude mať dlhodobý prospech, uviedla spoločnosť Home Credit.
Ľudia by si mali podľa spoločnosti požičiavať peniaze len za predpokladu, že sú naozaj schopní ich bez problémov splácať. „Ten kto sa orientuje v oblasti financií, vám potvrdí, že rozhodnutie pre pôžičku je vhodné v situácii, keď to, na čo si požičiavate, vám bude slúžiť dlhšie, než je doba splácania. Určite dobrým rozhodnutím je tiež to, ak bude pôžička slúžiť ako investícia do budúcnosti, ktorá sa vám vráti,“ skonštatoval ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.
Nech je už motivácia na požičanie peňazí akákoľvek, ľudia by si mali byť istí, že im splácanie nenaruší rodinný rozpočet. Spoločnosť radí dobre si spočítať, koľko peňazí bude človek skutočne potrebovať. Ak si požičia málo, bude musieť zvažovať, kde vezme zvyšok. Ak si požičia nadbytok, bude splátka pôžičky zbytočne vysoká, upozornili odborníci.
„Za splácanie pôžičky by ste mesačne nemali utratiť viac ako 30 % zo svojich príjmov. Zároveň by ste pre ňu nemali mať problém niečo si aj ušetriť. Aby vám splácanie spotrebiteľského úveru nerobilo zbytočné vrásky, majte našetrené toľko, aby ste v prípade komplikácií mohli bez problémov zaplatiť výdavky na 3 až 6 mesiacov,“ radí Zborovský.
Spotrebiteľský úver je podľa odborníkov vhodný napríklad v situácii, keď človek rekonštruuje alebo vylepšuje svoje bývanie. Ďalej je to v prípade úhrady investície do vzdelania či na rozbeh a rozvoj podnikania. Spotrebný úver sa podľa spoločnosti hodí aj v prípade úhrady nečakaných výdavkov, ako napríklad úhrady nákladnej opravy auta.
