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Idete lietadlom prvýkrát? Toto by ste mali vedieť
Mnohým cestujúcim bránia vycestovať práve obavy z lietania alebo kontrol na letisku.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 18. júla (TASR) - V letnej dovolenkovej sezóne využíva leteckú dopravu aj mnoho príležitostných cestujúcich, rodín s deťmi a pasažierov, ktorí nemajú skúsenosti s lietaním. Pred prvým letom je užitočné vedieť, čo možno čakať od odbavenia a bezpečnostnej kontroly cez nástup do lietadla a vzlet až po pristátie. Letecká spoločnosť Wizz Air radí, ako prekonať obavy z lietania.
Mnohým cestujúcim bránia vycestovať práve obavy z lietania alebo kontrol na letisku. Dopravca odporúča zvoliť na prvý let blízke destinácie v rámci Európskej únie s dĺžkou letu okolo hodiny.
Cestujúci by si mali najprv skontrolovať cestovné doklady a oboznámiť sa s pravidlami prepravy batožiny. Vopred treba spraviť online check-in a nechať si dostatok času na bezpečnostnú kontrolu a nástup do lietadla, najmä pri letoch mimo Európskej únie a schengenského priestoru.
„Pobyt na letisku aj samotnú cestu spríjemnia pohodlné oblečenie, obľúbený playlist, kniha alebo film. Cestujúci by tiež mali dodržiavať pitný režim a mať po ruke dôležité veci, ako sú občiansky preukaz alebo pas, či lieky,“ uviedol Wizz Air.
Pri lete vznikajú turbulencie, keď lietadlo preletí cez meniace sa vzdušné prúdy. Hoci sa tento pohyb môže javiť ako nezvyčajný alebo nepríjemný, podľa spoločnosti ide o bežnú súčasť leteckej dopravy a piloti aj palubný personál sú na tieto situácie vyškolení.
„Pre vlastné bezpečie by cestujúci mali mať zapnutý bezpečnostný pás a riadiť sa pokynmi palubného personálu. Letušky Wizz Air odporúčajú mať zapnutý bezpečnostný pás aj v prípade, že kontrolka bezpečnostných pásov nesvieti, pretože neočakávané turbulencie môžu nastať kedykoľvek,“ ozrejmil dopravca.
Cestujúci, ktorí pociťujú diskomfort z letu, sa môžu obrátiť na palubný personál, ktorý im vysvetlí, čo sa deje, pomôže im usadiť sa, ponúkne pomoc a počas letu sa o nich postará. Niekedy na upokojenie stačí vysvetlenie bežných zvukov alebo pohybov lietadla.
„Wizz Air prevádzkuje lietadlá Airbus A320neo, A321neo a A321neo XLR, ktoré majú úspornejšiu a tichšiu prevádzku, novšie motory, vylepšený aerodynamický trup a modernejšie vybavenie kabíny,“ priblížila spoločnosť.
Počas letu môže pomôcť napríklad pravidelné dýchanie, pohodlná poloha na sedadle, venovanie sa obľúbeným činnostiam, sústredenie sa na cieľ cesty či oslovenie palubného personálu, ak treba s niečím pomôcť.
„Prvý let nemusí byť nutne dlhý. Wizz Air v súčasnosti spája Bratislavu s viacerými destináciami, do ktorých sa dá dostať približne za hodinu, čo z nich robí ideálnu voľbu pre prvý let, letnú dovolenku alebo víkendový výlet,“ dodal dopravca.
Mnohým cestujúcim bránia vycestovať práve obavy z lietania alebo kontrol na letisku. Dopravca odporúča zvoliť na prvý let blízke destinácie v rámci Európskej únie s dĺžkou letu okolo hodiny.
Cestujúci by si mali najprv skontrolovať cestovné doklady a oboznámiť sa s pravidlami prepravy batožiny. Vopred treba spraviť online check-in a nechať si dostatok času na bezpečnostnú kontrolu a nástup do lietadla, najmä pri letoch mimo Európskej únie a schengenského priestoru.
„Pobyt na letisku aj samotnú cestu spríjemnia pohodlné oblečenie, obľúbený playlist, kniha alebo film. Cestujúci by tiež mali dodržiavať pitný režim a mať po ruke dôležité veci, ako sú občiansky preukaz alebo pas, či lieky,“ uviedol Wizz Air.
Pri lete vznikajú turbulencie, keď lietadlo preletí cez meniace sa vzdušné prúdy. Hoci sa tento pohyb môže javiť ako nezvyčajný alebo nepríjemný, podľa spoločnosti ide o bežnú súčasť leteckej dopravy a piloti aj palubný personál sú na tieto situácie vyškolení.
„Pre vlastné bezpečie by cestujúci mali mať zapnutý bezpečnostný pás a riadiť sa pokynmi palubného personálu. Letušky Wizz Air odporúčajú mať zapnutý bezpečnostný pás aj v prípade, že kontrolka bezpečnostných pásov nesvieti, pretože neočakávané turbulencie môžu nastať kedykoľvek,“ ozrejmil dopravca.
Cestujúci, ktorí pociťujú diskomfort z letu, sa môžu obrátiť na palubný personál, ktorý im vysvetlí, čo sa deje, pomôže im usadiť sa, ponúkne pomoc a počas letu sa o nich postará. Niekedy na upokojenie stačí vysvetlenie bežných zvukov alebo pohybov lietadla.
„Wizz Air prevádzkuje lietadlá Airbus A320neo, A321neo a A321neo XLR, ktoré majú úspornejšiu a tichšiu prevádzku, novšie motory, vylepšený aerodynamický trup a modernejšie vybavenie kabíny,“ priblížila spoločnosť.
Počas letu môže pomôcť napríklad pravidelné dýchanie, pohodlná poloha na sedadle, venovanie sa obľúbeným činnostiam, sústredenie sa na cieľ cesty či oslovenie palubného personálu, ak treba s niečím pomôcť.
„Prvý let nemusí byť nutne dlhý. Wizz Air v súčasnosti spája Bratislavu s viacerými destináciami, do ktorých sa dá dostať približne za hodinu, čo z nich robí ideálnu voľbu pre prvý let, letnú dovolenku alebo víkendový výlet,“ dodal dopravca.