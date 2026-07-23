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Pred spustením bloku v Mochovciach odborníci overujú všetky systémy
Slovenské elektrárne 20. júla informovali, že dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Veľké množstvo skúšok, ktorými v tomto období prechádza štvrtý blok Jadrovej elektrárne v Mochovciach, má preveriť nielen samotný reaktor, ale aj všetky bezpečnostné a riadiace systémy. Uviedla to Ľudmila Cagáňová, projektová manažérka spoločnosti PPA Energo zo skupiny PPA Controll, ktorá sa na spúšťaní podieľa ako jeden z hlavných dodávateľov Slovenských elektrární.
„Po zavezení 349 palivových kaziet sa nenachádzame vo fáze výroby elektriny. Nasleduje rozsiahle overovanie všetkých systémov, ktoré musia potvrdiť, že reaktor je pripravený na prvú kontrolovanú štiepnu reakciu,“ priblížila Cagáňová.
Pred samotným oživením reaktora odborníci preverujú tesnosť primárneho okruhu, koncentráciu kyseliny boritej v chladive, funkciu merania neutrónového toku, chladenie aktívnej zóny či systémy bezpečného odstavenia. Až po úspešných skúškach nasleduje takzvaná prvá kritickosť. To znamená, že sa reakcia dokáže udržiavať sama, pričom tepelný výkon reaktora je v tejto chvíli zanedbateľný a elektráreň ešte elektrinu nevyrába.
Automaty a riadiace systémy pritom stav reaktora vyhodnocujú nepretržite prostredníctvom dát prichádzajúcich zo snímačov rozmiestnených v celej technológii. Sledujú neutrónový tok, teplotu, tlak, prietoky, chemické zloženie chladiva, radiačnú situáciu aj polohu riadiacich tyčí. „Overujeme správnosť meraní, funkčnosť regulačných slučiek aj správanie systémov pri rôznych prevádzkových stavoch vrátane výpadku napájania alebo signálu,“ vysvetlila Cagáňová.
Po fyzikálnom spúšťaní prichádza fázované energetické spúšťanie, keď elektráreň začne vyrábať teplo, roztáčať turbínu a postupne zvyšovať výkon po stanovených úrovniach. Pri výkone približne 20 percent sa generátor prvýkrát pripojí k elektrizačnej sústave. Za skutočný cieľ energetického spúšťania však odborníci nepovažujú len samotné dosiahnutie plného výkonu, ale následné absolvovanie 144-hodinovej prevádzky. Počas týchto šiestich dní musí elektráreň potvrdiť spoľahlivosť pri dlhodobom zaťažení a nepretržitom sledovaní tisícok prevádzkových parametrov.
Zástupca generálneho riaditeľa PPA Controll Erik Vicena odmieta, že by mal nový blok vyrábať elektrinu predovšetkým na export. „Elektrina sa po výrobe dostáva do spoločnej európskej prenosovej sústavy a jej tok závisí od okamžitej výroby, spotreby aj obchodných vzťahov medzi jednotlivými krajinami. Štvrtý blok preto nebude exportným reaktorom, ale ďalším stabilným pilierom slovenskej energetiky,“ vysvetlil.
Slovenské elektrárne 20. júla informovali, že dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatthodiny nízkoemisnej elektriny by mal štvrtý blok dodať do siete po prifázovaní turbogenerátora na konci leta 2026. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone.
„Po zavezení 349 palivových kaziet sa nenachádzame vo fáze výroby elektriny. Nasleduje rozsiahle overovanie všetkých systémov, ktoré musia potvrdiť, že reaktor je pripravený na prvú kontrolovanú štiepnu reakciu,“ priblížila Cagáňová.
Pred samotným oživením reaktora odborníci preverujú tesnosť primárneho okruhu, koncentráciu kyseliny boritej v chladive, funkciu merania neutrónového toku, chladenie aktívnej zóny či systémy bezpečného odstavenia. Až po úspešných skúškach nasleduje takzvaná prvá kritickosť. To znamená, že sa reakcia dokáže udržiavať sama, pričom tepelný výkon reaktora je v tejto chvíli zanedbateľný a elektráreň ešte elektrinu nevyrába.
Automaty a riadiace systémy pritom stav reaktora vyhodnocujú nepretržite prostredníctvom dát prichádzajúcich zo snímačov rozmiestnených v celej technológii. Sledujú neutrónový tok, teplotu, tlak, prietoky, chemické zloženie chladiva, radiačnú situáciu aj polohu riadiacich tyčí. „Overujeme správnosť meraní, funkčnosť regulačných slučiek aj správanie systémov pri rôznych prevádzkových stavoch vrátane výpadku napájania alebo signálu,“ vysvetlila Cagáňová.
Po fyzikálnom spúšťaní prichádza fázované energetické spúšťanie, keď elektráreň začne vyrábať teplo, roztáčať turbínu a postupne zvyšovať výkon po stanovených úrovniach. Pri výkone približne 20 percent sa generátor prvýkrát pripojí k elektrizačnej sústave. Za skutočný cieľ energetického spúšťania však odborníci nepovažujú len samotné dosiahnutie plného výkonu, ale následné absolvovanie 144-hodinovej prevádzky. Počas týchto šiestich dní musí elektráreň potvrdiť spoľahlivosť pri dlhodobom zaťažení a nepretržitom sledovaní tisícok prevádzkových parametrov.
Zástupca generálneho riaditeľa PPA Controll Erik Vicena odmieta, že by mal nový blok vyrábať elektrinu predovšetkým na export. „Elektrina sa po výrobe dostáva do spoločnej európskej prenosovej sústavy a jej tok závisí od okamžitej výroby, spotreby aj obchodných vzťahov medzi jednotlivými krajinami. Štvrtý blok preto nebude exportným reaktorom, ale ďalším stabilným pilierom slovenskej energetiky,“ vysvetlil.
Slovenské elektrárne 20. júla informovali, že dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatthodiny nízkoemisnej elektriny by mal štvrtý blok dodať do siete po prifázovaní turbogenerátora na konci leta 2026. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone.