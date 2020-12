Pred Vianocami si treba dať pozor na nepremyslené zadlžovanie

Bratislava 1. decembra (TASR) – Blížiace sa vianočné sviatky bývajú pre rodinné rozpočty najnáročnejším obdobím roka. Nakúp darčekov pre všetkých členov rodiny, množstva jedla a nápojov, kompletnej vianočnej výzdoby a ďalších drobností znamená veľkú záťaž na peňaženky. Rok poznačený koronakrízou priniesol so sebou často aj znížené príjmy. Odborníci radia, aby si ľudia v tomto období dobre premysleli prípadnú pôžičku.



"Ak nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov, je vhodné si dôkladne zvážiť, na čo si chcete požičať a uvedomiť si, že sa takto zaväzujete do budúcnosti. Splátka úveru je totiž záležitosťou spravidla na dlhšie obdobie - aj po sviatkoch, na čo netreba zabúdať," upozorňuje zákaznícky ombudsman finančnej spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Pri výbere úveru je dôležité zistiť, aké sú jeho celkové náklady a podmienky, teda nielen výška úrokov, ale aj to, koľko sa platí za predčasné splatenie, aké sú sankcie za omeškanie, odklad platieb, poplatky za zaslanie upomienky. Rýchlosť získania peňazí pritom nie je rozhodujúcim kritériom, zodpovedné úverové spoločnosti záujemcov o pôžičku preverujú, nahliadajú do registrov, overujú si ich schopnosť splácať. Podpisovať sa má len zmluva, ktorej klient plne rozumie.



Pri akejkoľvek pôžičke je tiež vhodné sledovať rodinný rozpočet. Ak je človek v situácii, že žije od výplaty k výplate, veľmi ľahko sa môže dostať do problémov so splácaním.



"Dodržiavajte jednoduché pravidlo, kedy by doba užívania predmetu či veci, na ktorú si požičiavate peniaze, mala byť dlhšia ako doba splácania. Nikdy si nepožičiavajte na splácanie iných úverov. Ak máte problém so splácaním, vyhľadajte radšej radu odborníkov, ktorí vám pomôžu trebárs s konsolidáciou pôžičiek. Vyberte si férového poskytovateľa, ktorý by nemal nič skrývať a dokáže poradiť so správnym nastavením pôžičky," doplnil Zborovský.