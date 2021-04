Pred začiatkom sezóny dostali organizácie 14 ton pstruhovej násady

Žilina 13. apríla (TASR) – Slovenský rybársky zväz (SRZ), Rada Žilina dodal a do 15. apríla dodá v súvislosti so začiatkom pstruhovej sezóny (16. 4.) miestnym a mestským rybárskym organizáciám na Slovensku 12.660 kilogramov dvojročného pstruha dúhového a 1050 kilogramov dvojročného pstruha potočného.



Ako TASR informoval vedúci odboru výroby násad SRZ Ján Gulas, okrem násady pred začiatkom sezóny dodá Rada SRZ v jarnom období ďalších 5500 kilogramov dvojročného pstruha dúhového a 80.000 kusov jednoročného pstruha dúhového.



„Významný druh našich vôd je lipeň tymianový. V jarnom období chceme zarybniť rieky a potoky 150.000 kusmi jednoročnej násady,“ doplnil Gulas.



Najväčším producentom násadových pstruhov dúhových na Slovensku bolo v minulosti stredisko v Považskej Bystrici, ktoré však už niekoľko rokov po kauze údajného podvodného predaja ryby neprodukuje.



„Kapacitne výpadok strediska v Považskej Bystrici nahradzujeme spoluprácou s našou dcérskou spoločnosťou Slovryb, ktorá nám vie dodať nedostatkové druhy v požadovanom množstve a kvalite,“ zdôraznil.



Výrobné strediská Rady SRZ vyprodukujú ročne 40 až 50 ton dvojročného pstruha dúhového a až 800.000 kusov jednoročného pstruha dúhového. Takmer všetky ryby končia v pstruhových revíroch. Konzumné pstruhy na vianočný stôl tvoria len zlomok celkovej produkcie.



„Chov rýb je poľnohospodárskym odvetvím, a preto sme často odkázaní na nepriazeň počasia a mnohých iných faktorov. Robíme všetko pre to, aby sme pokryli všetky požiadavky v plnej miere, zatiaľ sa nám to darí,“ uzavrel Gulas.