Pred žiadosťou o úver by mal dlžník brať do úvahy svoje možnosti

Bratislava 23. apríla (TASR) - V súčasnej dobe je bežné nakupovať množstvo tovarov na splátky. Aj nákup na splátky je pritom pôžičkou, ktorú treba splácať. Preto je potrebné si takýto krok dobre premyslieť. Pred uzavretím zmluvy o akomkoľvek úvere by mal dlžník brať do úvahy všetky náklady rodiny a jej reálne možnosti, upozornila spoločnosť Home Credit.



"Vždy si spočítajte všetky náklady, pričom výška možnej mesačnej splátky pôžičky je rozdielom vašich príjmov a výdavkov. Buďte na seba prísni, zvoľte si radšej vyššiu splátku s kratšou dobou splácania. Nenechajte sa zlákať na nižšie mesačné platby za podmienok, že budete platiť dvakrát dlhšie, pretože s úrokmi v konečnom dôsledku spravidla zaplatíte viac," radí ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.



Dobré je podľa neho držať sa aj osvedčeného pravidla, že doba užívania predmetu by mala byť dlhšia ako splatnosť požičaných peňazí. "Toto platí obzvlášť v súčasnej dobe, kedy sa blížia letné dovolenky a mnohých môže zlákať vidina exotiky na splátky. Aj dovolenku treba finančne plánovať s väčším predstihom a určite nie je žiadúce bezhlavo si požičať tisíce eur na luxusný pobyt," zdôraznil Zborovský.



Pri zvažovaní pôžičky je potrebné orientovať sa podľa tzv. ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Tá totiž zahŕňa nielen úrok, ale všetky náklady spojené s pôžičkou. Vhodné je tiež porovnávať a vyberať si z viacerých ponúk. "Požiadajte o konkrétnu ponuku, dajme tomu u 2 - 3 spoločností, nie zbytočne viac. Pretože všetky tieto ponuky sa posielajú do úverového registra a nadmerné množstvo by vás mohlo poškodiť," vysvetlil Zborovský.



Záujemca by si mal tiež podrobne prečítať zmluvu a pýtať sa, ak niečomu nerozumie. "Je naozaj nesmierne dôležité nepodpísať zmluvu, ktorú si pred tým neprečítate. Seriózny poskytovateľ vám dá dostatok času na jej preštudovanie a zodpovie vám všetky otázky," zdôraznil odborník. Takisto odporúča pýtať sa na dôvody, ak je žiadateľovi pôžička zamietnutá. Niekedy sa dajú tieto prekážky jednoducho odstrániť, inokedy musí zákazník počkať niekoľko mesiacov, kým sa jeho situácia zlepší.



Dôležité je podľa Zborovského dávať si pozor na termíny splátok, čo sa dá riešiť trvalým príkazom v banke. Po ukončení zmluvy poskytovateľ zvyčajne posiela list, že pôžička bola splatená. "Ak vám nepríde, vyžiadajte si ho a nezabudnite zrušiť trvalý príkaz. Informácie o vašom bezproblémovom splácaní zostáva v úverovom registri a poslúži pri žiadosti o ďalšiu pôžičku," podčiarkol.



Odborník pripomenul, že nie je výnimočné, ak sa komukoľvek náhle zmení životná situácia. Môže prísť o prácu, znížia sa mu príjmy alebo je dlhodobo práceneschopný. Môže sa tak dostať do problémov so splácaním. Jedným z riešení môže byť podľa neho flexibilná pôžička, kedy je možné meniť podľa potreby výšku splátok v rámci stanoveného minima a maxima. Ďalšou možnosťou je splácanie si poistiť.



"V prípade, že napríklad raz zabudnete zaplatiť splátku, seriózny poskytovateľ by vám to mal pripomenúť, a to bez ďalších sankcií. Ak sa objaví akýkoľvek problém so splácaním, bezodkladne o tom spoločnosť informujte a požiadajte o pomoc," doplnil Zborovský.