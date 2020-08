Pred zmenou dodávateľa energií si skontrolujte platnú zmluvu

Bratislava 13. augusta (TASR) - Svojho dodávateľa elektriny či plynu si volíme podľa vlastného výberu a preferencií. Existujú však odporúčania, na ktoré by spotrebitelia nemali zabúdať. Základným pravidlom je kontrola aktuálne platnej zmluvy s dodávateľom energií, kde by si mal odberateľ preveriť prípadnú viazanosť zmluvy a možné sankcie vyplývajúce z jej predčasného ukončenia, pripomenul Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



"Sú základné pravidlá, na ktoré by sme nemali zabúdať, ak sa nechceme v budúcnosti dostať do zbytočných problémov," uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Úrad pred každou zmenou dodávateľa elektriny alebo plynu odporúča overiť si, či je zmluva so súčasným dodávateľom elektriny alebo plynu uzatvorená na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, či odberateľ v predchádzajúcom období neuzatvoril dodatok k zmluve, ktorý by ovplyvňoval viazanosť platnej zmluvy. Dôležitá je aj informácia, či sa viazanosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú automaticky nepredlžuje a aké sú poplatky za jej predčasné ukončenie.



Záujemca o zmenu dodávateľa energií by si tiež mal skontrolovať možnosti ukončenia platnej zmluvy aj podľa obchodných podmienok dodávateľa. Podľa zákona o energetike má odberateľ právo bezodplatne vypovedať zmluvu v prípade zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu, a tiež v prípade zmeny obchodných podmienok na ich dodávku.



Ďalším krokom potrebným na zmenu dodávateľa energií je uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom, ktorého si odberateľ vyberie. "Zmluvu je možné uzatvoriť priamo v zákazníckom centre dodávateľa alebo prostredníctvom online formuláru na webovom sídle príslušného dodávateľa, kde sa vyhnete akýmkoľvek pochybnostiam o tom, s akým dodávateľom zmluvu uzatvárate," odporúča ÚRSO.



Úrad varuje pred možnými problémami pri podomovom predaji energií a odporúča overiť najmä skutočnosť, akú spoločnosť predajca reálne zastupuje. Neodporúča ani podpisovať novú zmluvu okamžite. "Pred uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je nanajvýš dôležité ponechať si primeraný čas na oboznámenie sa s obsahom zmluvy, ako aj s aktuálne platnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy," zdôraznil ÚRSO. Úrad odporúča odberateľom, aby si ponechali dostatočne dlhý čas na preštudovanie si všetkých dokumentov, ktoré dodávateľ požaduje, vrátane aktuálneho cenníka.