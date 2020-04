Predaj alkoholu sa v USA po vyhlásení blokády výrazne zvýšil

Washington 18. apríla (TASR) - Predaj alkoholu v Spojených štátoch v poslednom marcovom týždni vzrástol o 22 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, teda po vyhlásení blokády na väčšine územia vrátane nariadenia, aby ľudia zostali doma pre pandémiu nového koronavírusu.



Čísla od spoločnosti Nielson, ktoré zverejnil denník Wall Street Journal, sa pritom týkali predaja v tzv. kamenných obchodoch. Mnohí Američania si však objednávajú potraviny v online obchodoch a veľa reštaurácií spustilo po zatvorení donáškové služby vrátane dodávok alkoholu.



Práve bary a reštaurácie blokáda zvlášť tvrdo zasiahla. Wall Street Journal oslovil aj veľkoobchod s vínom a liehovinami - Wine and Spirits Wholesalers of America, podľa ktorého sa predaj vína minulý mesiac zvýšil medziročne o 10 % a liehovín o 9 %.



Z týchto čísiel však nie je možné vyčítať, či ľudia viac pijú alebo si len robia zásoby.



Na väčšine územia USA sú aj počas blokády obchody s alkoholom považované za obchody so základnými položkami a môžu zostať otvorené.