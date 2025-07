Predaj áut Audi klesol za 1. polrok o 6 %

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi zaznamenal za 1. polrok tohto roka pokles predaja svojich vozidiel o takmer 6 %. Podpísal sa pod to najmä výrazný pokles dopytu na kľúčových trhoch Číny a USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť, ktorá je dcérskou firmou Volkswagenu, v stredu uviedla, že za prvých šesť mesiacov predala celosvetovo 783.571 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 5,9 %.



Nepriaznivo sa vyvíjal predaj v Číne. Na najväčšom automobilovom trhu predala firma Audi za 1. polrok 288.000 áut, čo medziročne znamená pokles o 10 %. Predaj v Severnej Amerike bez započítania Mexika klesol o 9 % na 99.000 vozidiel.



Spoločnosť uviedla, že na čínskom trhu čelí „veľmi intenzívnej konkurencii“. Dúfa však, že nové produkty sa pozitívne odrazia na vývoji predaja za 2. polrok.



Priaznivo sa však vyvíjala situácia Audi v prípade elektromobilov. Celosvetové dodávky týchto vozidiel dosiahli za 1. polrok 101.381, čo predstavuje rast o 32 %. Navyše, šesťmiestne číslo zaznamenala firma prvýkrát od 2. polroka 2023. Dopyt po elektrických autách bol vysoký najmä v Európe. Nemecko a zvyšok Európy sa totiž na celkovom predaji elektromobilov Audi podieľali takmer tromi štvrtinami.



Celkový predaj áut Audi na nemeckom trhu však stagnoval, keď firma doma predala za 1. polrok 103.000 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles, avšak minimálny. Vo zvyšku Európy celkový objem predaja vozidiel Audi klesol o 4 % na 232.000.