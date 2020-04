Predaj áut automobilky Volkswagen klesol takmer o štvrtinu

Berlín 17. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen oznámila pokles predaja áut za 1. kvartál takmer o štvrtinu. Najviac sa pod to podpísal marec, v ktorom predaje klesli približne o 38 %.



Spoločnosť v piatok informovala, že v období od januára do konca marca predala približne 2 milióny áut. Medziročne to predstavuje pokles o 23 %.



Vývoj predaja výrazne ovplyvnil mesiac marec, v ktorom sa po rozšírení nového koronavírusu museli približne od polovice mesiaca zatvoriť viaceré podniky a obchody. Za marec predal VW približne 623.000 áut. To je o 37,6 % menej než v marci predchádzajúceho roka.



Z jednotlivých regiónov klesol predaj vozidiel Volkswagenu v marci najvýraznejšie v západnej Európe. Pokles predaja v tomto regióne dosiahol 44,6 %. V Severnej Amerike sa predaj znížil o 42 %, v Číne o 35 % a v krajinách strednej a východnej Európy zaznamenal pokles 23,1 %.