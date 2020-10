Predaj áut BMW vzrástol v 3. štvrťroku takmer o 9 %

Mníchov 7. októbra (TASR) - Nemecká automobilka BMW zaznamenala v 3. kvartáli rast predaja takmer o 9 %, k čomu prispeli najmä predaje v Číne. Firme sa však darilo aj na domácom trhu, kde sa predaj jej vozidiel zvýšil o viac než desatinu.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok predala celkovo 675.680 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 8,6 %.



V prípade rovnomennej značky BMW predala spoločnosť 585.336 vozidiel, o 9,8 % viac než v 3. kvartáli minulého roka. Predaj áut značky MINI vzrástol o 1,9 %, naopak, v prípade značky Rolls-Royce predaj o 9,5 % klesol.



Firme sa darilo aj v predaji motocyklov. V 3. kvartáli ich predala 52.892, čo medziročne predstavuje rast o 20,9 %.



Výsledky BMW v 3. štvrťroku potiahol najmä čínsky trh, na ktorom sa predaj zvýšil až o 31,1 % na 230.612 vozidiel. Rast predaja zaznamenala firma aj v Nemecku, a to o 12,1 %. Naopak, na trhu Amerík predaj automobilky klesol o 17 %.



Za obdobie od januára do konca septembra predaj BMW klesol medziročne o 12,5 % približne na 1,64 milióna vozidiel. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá na niekoľko týždňov v jarných mesiacoch zatvorila mnohé firmy a obchody.



Výnimkou z kľúčových trhov bola Čína, ktorá bola jedinou krajinou, kde firma BMW zvýšila predaj aj za celých deväť mesiacov. Na domácom trhu však predaj áut BMW za tri štvrťroky klesol medziročne o 16 %.