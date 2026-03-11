< sekcia Ekonomika
Predaj áut čínskych automobiliek na domácom trhu prudko klesol
V krajine sa minulý mesiac predalo iba 950. 000 kusov osobných automobilov.
Autor TASR
Hongkong 11. marca (TASR) - Predaj osobných áut v Číne sa vo februári medziročne výrazne oslabil. Čínska asociácia výrobcov automobilov v stredu uviedla, že v krajine sa minulý mesiac predalo iba 950.000 kusov osobných automobilov. Išlo už o štvrtý mesiac medziročného poklesu odbytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Čínske automobilky zápasia so slabým dopytom v dôsledku rušenia dotácií na nákup elektromobilov. Zároveň sa čínski spotrebitelia vyhýbajú veľkým nákupom, pretože pociťujú negatívny vplyv spomalenia ekonomiky a dlhotrvajúceho poklesu cien na trhu s nehnuteľnosťami. Februárový predaj pravdepodobne ovplyvnili aj sviatky lunárneho Nového roka.
Predaj automobilov na domácom trhu Číny bude tento rok pravdepodobne naďalej slabnúť, povedal hlavný analytik poradenskej skupiny Omdia Chris Liu. Predpokladá sa, že čínski výrobcovia áut preto budú zvyšovať export. Celkový vývoz osobných automobilov z Číny by mohol v roku 2026 vzrásť približne o 20 %, uviedol I-čchao Čang z firmy AlixPartners.
Čínski výrobcovia vozidiel sa pravdepodobne prispôsobia znížením nákladov a prechodom na luxusnejšie modely s vyššími ziskovými maržami, konštatovala Claire Yuanová zo spoločnosti S&P Global.
