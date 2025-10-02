< sekcia Ekonomika
Predaj áut firiem Stellantis a Volvo v USA v 3. kvartáli vzrástol
Automobilka Stellantis, do ktorej portfólia patria značky ako Peugeot, Opel, Fiat, Dodge či Chrysler, uviedla, že v 3. štvrťroku zvýšila predaj svojich áut v USA medziročne o 6 %.
Autor TASR
Rím/Štokholm 2. októbra (TASR) - Automobilky Stellantis a Volvo Cars zaznamenali v 3. štvrťroku vyšší než očakávaný predaj na americkom trhu. Nečakane dobré výsledky tak zmiernili doterajšie obavy, že dovozné clá výrazne zasiahnu do objemu predaja. Informovala o tom agentúra Reuters.
Investori predpokladali, že dopyt po nových autách v USA sa v dôsledku dovozných ciel utlmí. Automobilky sa však od začiatku usilovali novej situácii prispôsobiť, napríklad zameraním sa na ziskovejšie modely, ako sú SUV a pickupy. Tie sú schopné lepšie absorbovať dôsledky ciel. Výsledkom bolo, že niektoré americké, ale aj ďalšie automobilky zaznamenali v 3. kvartáli lepšie výsledky, než sa čakalo.
Automobilka Stellantis, do ktorej portfólia patria značky ako Peugeot, Opel, Fiat, Dodge či Chrysler, uviedla, že v 3. štvrťroku zvýšila predaj svojich áut v USA medziročne o 6 %. Bol to prvý rastový kvartál spoločnosti v Spojených štátoch tento rok. Rast zaznamenalo viacero značiek firmy, medzi nimi Chrysler, Ram, Jeep aj Fiat.
Podobne rast predaja v 3. kvartáli na americkom trhu oznámila švédska firma Volvo Cars. Uviedla, že jej objem predaja sa zvýšil medziročne zhruba o 3 %. Vysoký dopyt bol najmä po mild-hybridoch, ktoré sa len v septembri podieľali na celkovom objeme predaja zhruba 70 %.
Investori predpokladali, že dopyt po nových autách v USA sa v dôsledku dovozných ciel utlmí. Automobilky sa však od začiatku usilovali novej situácii prispôsobiť, napríklad zameraním sa na ziskovejšie modely, ako sú SUV a pickupy. Tie sú schopné lepšie absorbovať dôsledky ciel. Výsledkom bolo, že niektoré americké, ale aj ďalšie automobilky zaznamenali v 3. kvartáli lepšie výsledky, než sa čakalo.
Automobilka Stellantis, do ktorej portfólia patria značky ako Peugeot, Opel, Fiat, Dodge či Chrysler, uviedla, že v 3. štvrťroku zvýšila predaj svojich áut v USA medziročne o 6 %. Bol to prvý rastový kvartál spoločnosti v Spojených štátoch tento rok. Rast zaznamenalo viacero značiek firmy, medzi nimi Chrysler, Ram, Jeep aj Fiat.
Podobne rast predaja v 3. kvartáli na americkom trhu oznámila švédska firma Volvo Cars. Uviedla, že jej objem predaja sa zvýšil medziročne zhruba o 3 %. Vysoký dopyt bol najmä po mild-hybridoch, ktoré sa len v septembri podieľali na celkovom objeme predaja zhruba 70 %.