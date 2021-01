Predaj áut Fordu na čínskom trhu minulý rok vzrástol, prvýkrát od 2016

Peking 13. januára (TASR) - Americká automobilka Ford predala za minulý rok v Číne viac než 602.600 vozidiel. To znamená prvé zvýšenie predaja za posledné štyri roky.



Spoločnosť v stredu oznámila, že na najväčšom automobilovom trhu na svete predala v roku 2020 celkovo 602.627 áut, informovala agentúra Reuters. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje rast o 6 %. V roku 2019 predal Ford v ázijskej krajine 567.854 vozidiel, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo pokles o viac než 26 %.



Je to prvé zvýšenie predaja Fordu na čínskom trhu od roku 2016. V roku 2017 klesol predaj o 6 % a v ďalšom roku o 37 %.



Minuloročný výsledok výrazne podporil záver roka. Za posledné tri mesiace predal Ford v Číne 190.916 vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 30 %.