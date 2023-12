Predaj áut Fordu v USA pokračoval v novembri v miernejšom poklese

Detroit 4. decembra (TASR) - Americká automobilka Ford predala v USA minulý mesiac takmer 145.560 áut, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená pokles. Menej áut než pred rokom predala aj v októbri, v novembri sa však tempo poklesu výrazne spomalilo. Informovala o tom agentúra Reuters.



V novembri predal Ford v USA celkovo 145.559 vozidiel. Oproti novembru minulého roka to predstavuje pokles o 0,5 %. Tempo poklesu však bolo výrazne miernejšie než v októbri, keď objem predaja klesol o 5,3 %, pod čo sa podpísal štrajk zamestnancov.



Novembrové výsledky boli omnoho priaznivejšie, keďže Ford začal postupne spúšťať výrobu v kľúčových závodoch odstavených počas šesť týždňov trvajúceho štrajku. Do konca novembra sa postupne všetky vrátili do prevádzky.



Spoločnosť minulý týždeň zverejnila, že štrajk zamestnancov ju bude stáť v dôsledku ušlého zisku 1,7 miliardy USD (1,56 miliardy eur). Zároveň zhoršila odhad celoročného zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT).



V novembri sa výrazne zvýšil najmä predaj elektrických áut, a to o 43,2 %. Naopak, predaj kľúčových úžitkových vozidiel Fordu klesol o 2,8 %.



(1 EUR = 1,0868 USD)