Predaj áut Fordu v USA v máji vzrástol, potiahol ho najmä predaj SUV

Detroit 3. júna (TASR) - Americká automobilka Ford predala v Spojených štátoch minulý mesiac vyše 161.700 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka tak predaj zvýšila o viac než 4 %. Pod lepšie výsledky sa podpísal predaj športovo-úžitkových vozidiel (SUV), ktorý sa zvýšil o takmer polovicu. Vykompenzoval tak pokles predaja veľkých pick-upov.



Automobilka predala v máji v USA celkovo 161.725 áut. Oproti máju minulého roka to predstavuje rast o 4,1 %.



Predaj áut rovnomennej značky vzrástol o vyše 4 % na 153.582. Dopyt sa zvýšil aj po značke Lincoln, v rámci ktorej sa v máji predalo 8143 áut. To znamená medziročný rast o 5 %.



Celkové výsledky najviac podporil predaj SUV vozidiel, ktorý sa zvýšil o 48,6 %. Naopak, predaj veľkých pick-upov klesol o 11,6 %.



Ford zároveň uviedol, že zaznamenal rekordný predaj elektrifikovaných vozidiel. V máji sa ich predaj zvýšil o 184 % na 10.364. To je najvyšší objem predaja elektrifikovaných áut v histórii Fordu.