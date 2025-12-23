< sekcia Ekonomika
Predaj áut Hyundai a Kia v Európe v novembri medziročne stúpol
V novembri Hyundai a Kia v Európe podľa údajov Európskej asociácie výrobcov automobilov spoločne predali 79.901 vozidiel.
Autor TASR
Soul 23. decembra (TASR) - Odbyt vozidiel juhokórejskej automobilky Hyundai Motor Co. a jej sesterskej firmy Kia Corp. v Európe v novembri medziročne stúpol o 0,2 %. Pomohol tomu dopyt po ekologických modeloch. „Stabilný predaj benzínových, hybridných a elektrických modelov značiek Hyundai a Kia podporil celkový mesačný výkon,“ uviedol hovorca spoločnosti Hyundai. TASR o tom informuje na základe správy agentúry YNA.
V novembri Hyundai a Kia v Európe podľa údajov Európskej asociácie výrobcov automobilov spoločne predali 79.901 vozidiel. Ide o rast oproti rovnakému mesiacu minulého roka, v ktorom predali 79.744 áut. Predaj značky Hyundai medziročne vzrástol o 3,7 % na 41.026 automobilov, ale odbyt značky Kia klesol o 3,2 % na 38.875 vozidiel.
Automobilkám Hyundai a Kia minulý mesiac patrilo 7,4 % európskeho trhu s vozidlami. Ich spoločný trhový podiel však medziročne klesol o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Od začiatku tohto roka do záveru novembra sa kumulatívny odbyt oboch automobiliek medziročne znížil o 2,6 % na 959.317 áut a ich spoločný trhový podiel sa oslabil o 0,4 p. b. na 7,9 %.
