Predaj áut japonských automobiliek klesol v máji o viac než tretinu

Tokio 29. júna (TASR) - Predaj áut zo strany japonských automobiliek zaznamenal aj minulý mesiac výrazný pokles, už tretí mesiac po sebe. V porovnaní s prepadom v apríli sa však tempo poklesu zmiernilo. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá vychádzala z údajov dodaných japonskými firmami.



Podľa výpočtov Reuters predalo sedem najväčších japonských automobiliek v máji celosvetovo 1,47 milióna áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 38 %. Oproti vývoju v apríli je to však zlepšenie, keďže v apríli sa predaj znížil o 50 %.



Tempo poklesu výroby sa však zrýchlilo. Globálna produkcia v rovnakých automobilkách dosiahla v máji 918.974 vozidiel, uviedol Reuters. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 62 %, zatiaľ čo v apríli klesla produkcia o 55 %.



Dopyt po autách klesá od marca, keď vlády zaviedli rozsiahle karanténne opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Tie viedli k zatvoreniu väčšiny podnikov a obchodov a obmedzili aj pohyb obyvateľstva. V máji väčšina krajín začala opatrenia uvoľňovať, podľa expertov by však mohlo trvať päť rokov, než sa dopyt vráti na úroveň z roka 2019.



Predaj áut najväčšej japonskej automobilky Toyota klesol v máji medziročne o 34 %. Nissan predal o 37,3 % a Honda o 29 % menej vozidiel.



Predaj japonských áut klesol v takmer všetkých sledovaných regiónoch, pričom najhoršie výsledky zaznamenali automobilky v Severnej Amerike a Európe. Jediným svetlým bodom za mesiac máj bola Čína, kde Toyota, Nissan a Mazda oznámili zvýšenie predaja.